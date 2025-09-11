Солнечным электростанциям нашли замену: от панелей на крышах можно будет избавиться

Согласно исследованию Корейского института морского судоходства, вертикально расположенные "солнечные деревья" могут генерировать энергию наравне с традиционными солнечными электростанциями.

Related video

С помощью трехмерного геопространственного моделирования ученые определили, что линейные конструкции "солнечных деревьев" способны сохранить 99% лесного покрова, пишет interestingengineering.com.

Ученые утверждают, что, к примеру, 63 "солнечных дерева" могут производить 1 МВт электроэнергии. Аналогичную мощность могла бы предложить традиционная электростанция из фотоэлементов, но для ее установки нужно было бы вырубить 98% деревьев, растущих на засаженном участке земли. Поэтому в лесных районах лучше устанавливать вертикальные солнечные электростанции.

Как работают "солнечные деревья"

Модель "солнечных деревьев" уже существует и находится в Сеуле. Ее высота составляет 4,8 м, а ширина достигает 4,1 м. Конструкция оснащена 35-ю солнечными панелями. В исследовании рассматривались "деревья" мощностью 11,5 кВт (при использовании панелей мощностью 330 Вт) и 15,8 кВт (при использовании фотоэлементов мощностью 450 Вт).

Вертикальная структура позволяет панелям в верхней части кроны генерировать электроэнергию, обеспечивая при этом достаточное количество света для подлеска.

Исследование проводилось на примере прибрежного леса в уезде Косон (Южная Корея), где в 2014 году была построена плоская солнечная электростанция. Ее площадь составляет 22 856 кв. м, она использует 4347 панелей, каждая мощностью 230 Вт, для производства 1000 кВт. В ходе моделирования рассматривалась замена этой установки "солнечными деревьями". Согласно результатам, для достижения выходной мощности 1 МВт потребуется 87 "деревьев" со стандартными панелями или 63 с высокоэффективными панелями, что позволит сохранить практически весь первоначальный лесной покров.

Стимул для сектора возобновляемой энергетики

Многие страны сталкиваются с необходимостью расширения производства зеленой энергии, которая может конкурировать с охраной природы, сельским хозяйством и другими видами землепользования. Занимая меньшую площадь и сохраняя значительную часть экосистемы, солнечные электростанции в виде деревьев могут помочь сохранить природу.

"Хотя наше исследование сосредоточено в Южной Корее, методология широко применима и для других стран, стремящихся расширить использование возобновляемых источников энергии и одновременно сохранить лесные экосистемы", — заключают исследователи. — "Солнечные электростанции — это многообещающее решение для расстановки энергетических и экологических приоритетов, поскольку глобальные обязательства предусматривают утроение мощностей возобновляемых источников энергии к 2030 году при одновременном выполнении обязательств по сохранению лесов".

Ранее мы писали, что солнечные панели достигли рекордного КПД благодаря одной молекуле. Международная команда исследователей нашла простой способ повысить эффективность и стабильность фотоэлементов. Покрытие поверхности всего одной молекулой позволила им достичь КПД в 33,1%.