Рекордной тонкий, но какой ценой: 7 провальных особенностей смартфона iPhone Air (фото)

Новый iPhone Air от Apple удивляет своей малой толщиной в 5,6 мм. Однако ради дизайна инженеры пошли на немало жертв — от емкости батареи до количества камер.

Эксперты проанализировали характеристики телефона и назвали девять серьезных минусов, на которые стоит обращать внимание потенциальным покупателям, пишет GSMArena.

Батарея и медленная зарядка

В погоне за сверхтонким корпусом больше всего пострадал аккумулятор. В iPhone Air установлен элемент емкостью всего 3149 мАч, что значительно меньше, чем у базового iPhone 17 (3692 мАч) и тем более Pro Max (4832 мАч). По данным европейских инстанций, Air работает 40 часов на одном заряде против 41 часа у базовой модели и 53 часов у Pro Max. Скорость зарядки тоже удручает: на восполнение 50% уходит 30 минут, тогда как другие модели серии тот же объем заряжают за 20 минут.

Иллюстрация толщины iPhone 17 Air Фото: Apple

Уменьшенный дисплей

Смартфон получил 6,5-дюймовый экран, что меньше, чем у iPhone 16 Plus (6,7") и iPhone 17 Pro Max (6,9"). Возможно, это техническое ограничение. Впрочем, Air — единственная новинка в этом году, сохранившая титановую раму (даже Pro-версии вернулись к алюминию). Титан прочнее и установлен тут неспроста: при такой толщине корпуса чем больше площадь экрана, тем выше вероятность изгиба или поломки корпуса.

Всего одна основная камера

На задней панели iPhone Air есть всего одна камера, что для телефона стоимостью $1000 выглядит как серьезный даунгрейд. Причем это даже не лучший фотосенсор Apple: он имеет размер 1/1.56 дюйма, уступая аналогу на 1/1.28" в Pro-моделях. Также отсутствует датчик LiDAR для быстрого автофокуса и улучшения портретов, а запись видео ограничена разрешением 4K при 60 кадрах в секунду, без поддержки профессионального формата ProRes.

Особенности камеры iPhone Air Фото: Apple

Apple пожертвовала и сверхшириком. А значит, не получится делать снимки с более широким углом обзора и макрофотографии, за которые на iPhone отвечает именно этот модуль. Наконец, владельцам iPhone Air придется забыть об оптическом зуме из-за отсутствия телеобъектива. 48-мегапиксельный модуль позволяет делать 2х-приближение без потерь, обрезая кадр, но на этом все. Любой дальнейший зум будет цифровым, с неизбежным ухудшением качества изображения.

Сомнительный чип "Pro"

Несмотря на то, что процессор iPhone Air называется A19 Pro, по наполнению он почти не отличается от базового чипсета A19 в iPhone 17. Более того, у него пять графических ядер против шести у полноценного A19 Pro в старших моделях. По сути, это маркетинговая уловка, и единственный "Pro"-бонус в смартфоне — это 12 ГБ оперативной памяти против 8 ГБ у начального iPhone.

Медленный порт USB-C

В отличие от iPhone 17 Pro и Pro Max, которые поддерживают стандарт USB 3.0 для быстрой передачи данных (например, для переноса видео ProRes на внешний SSD), порт в iPhone Air, судя по всему, ограничен медленной скоростью протокола USB 2.0. Это делает работу с большими файлами крайне неудобной.

Отсутствие стереодинамиков

В тонком корпусе не нашлось места для второго динамика в нижней части. Звук будет воспроизводиться только через один спикер, расположенный вверху, что лишает устройство полноценного стереоэффекта при просмотре видео или в играх.

Чехол-бампер iPhone Air Фото: Apple

Возвращение "бамперов"

Apple снова выпустила специальные защитные чехлы-бамперы, как во времена проблемного iPhone 4. Это говорит о том, что компания сама не уверена в прочности и устойчивости к падениям сверхтонкого титанового корпуса iPhone Air и рекомендует дополнительную защиту.

Раньше Фокус писал, что Apple изменила рекламу iPhone Air из-за непристойного жеста. Компания вызвала волну возмущения и насмешек в сети из-за реакции на рекламу iPhone Air на южнокорейском рынке. Технологический гигант убрал жест пальцев, заменив его другими изображениями для местной аудитории.