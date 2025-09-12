Apple изменила рекламу iPhone Air из-за непристойного жеста: мужчины возмутились

Компания Apple вызвала волну возмущения и насмешек в сети из-за реакции на рекламу iPhone Air на южнокорейском рынке. Технологический гигант убрал жест пальцев, заменив его другими изображениями для местной аудитории.

Related video

В глобальной рекламной кампании новой линейки демонстрируется тонкость нового iPhone Air с помощью руки, сжимающей устройство между большим и указательным пальцами. Впрочем, корейцы заметили совсем другой смысл — жест, имеющий неоднозначный подтекст и символизирующий в Южной Корее маленький половой орган у мужчин. Об этом пишет Piunika Web.

Этот символ стал ассоциироваться с радикальным феминистическим онлайн-сообществом Megalia, которое использовало его для высмеивания мужской анатомии. Для местной аудитории это воспринимается как нечто неприличное, даже оскорбительное.

Apple сразу исправила свою ошибку, поэтому разработчики рекламы убрали руку с изображения. Жест полностью исчез с корейского веб-сайта компании и рекламных материалов.

Скандальная реклама Apple Фото: Apple

Спор о корейском жесте берет свое начало в 2021 году, когда несколько брендов, включая магазин GS25, сети куриных магазинов BBQ и Kyochon, а также ритейлер одежды Musinsa, изъяли рекламу и извинились после жалоб на позу рук.

Даже Renault Korea столкнулась с негативной реакцией в 2024 году, когда сотрудники якобы делали этот жест, что привело к блокировке контента и корпоративным извинениям.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Apple анонсировала серию iPhone 17, в которую традиционно вошли базовая модель и Pro-версии, не считая iPhone Air.

С толщиной в 5,6 мм iPhone Air стал самым тонким телефоном Apple.

Кроме того, Виталий Козловский удивил фанатов неожиданной рекламной коллаборацией.