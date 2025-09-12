Apple змінила рекламу iPhone Air через непристойний жест: чоловіки обурилися

Компанія Apple викликала хвилю обурення та насмішок у мережі через реакцію на рекламу iPhone Air на південнокорейському ринку. Технологічний гігант прибрав жест пальців, замінивши його іншими зображеннями для місцевої аудиторії.

У глобальній рекламній кампанії нової лінійки демонструється тонкість нового iPhone Air за допомогою руки, що стискає пристрій між великим та вказівним пальцями. Втім, корейці помітили зовсім інший сенс — жест, що має неоднозначний підтекст та символізує у Південній Кореї маленький статевий орган у чоловіків. Про це пише Piunika Web.

Цей символ став асоціюватися з радикальною феміністичною онлайн-спільнотою Megalia, яка використовувала його для висміювання чоловічої анатомії. Для місцевої аудиторії це сприймається як щось непристойне, навіть образливе.

Apple відразу виправила свою помилку, тому розробники реклами прибрали руку із зображення. Жест повністю зник з корейського вебсайту компанії та рекламних матеріалів.

Скандальна реклама Apple Фото: Apple

Суперечка щодо корейського жесту бере свій початок у 2021 році, коли кілька брендів, включаючи магазин GS25, мережі курячих магазинів BBQ та Kyochon, а також рітейлер одягу Musinsa, вилучили рекламу та вибачилися після скарг на позу рук.

Навіть Renault Korea зіткнулася з негативною реакцією у 2024 році, коли співробітники нібито робили цей жест, що призвело до блокування контенту та корпоративних вибачень.

