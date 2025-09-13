Найден фатальный недостаток солнечных панелей будущего: что с ними придется сделать (фото)

Ученые обнаружили важную уязвимость в перовскитовых солнечных панелях. В теории технология обещает высокую эффективность, но оказалось, что эти элементы разрушаются под воздействием света и тепла.

Исследование, опубликованное в журнале Materials Futures, проливает свет на механизмы деградации ячеек. В дальнейшем, если их исправят, это даст шанс для коммерциализации разработки, пишет Tech Xplore.

В чем проблема панелей будущего

Перовскитные солнечные элементы считаются прорывной технологией. Они способны преобразовывать свет в энергию гораздо эффективнее традиционных кремниевых аналогов. Но есть нюанс — низкая стабильность. Под воздействием света и повышенных температур их структура начинает разрушаться, что мешает массовому производству таких панелей.

Бельгийские исследователи провели серию стресс-тестов, имитирующих промышленные стандарты, и выяснили, что панели выходят из строя в следующих условиях:

В темноте (протокол ISOS-D2): При термическом стрессе без освещения главной причиной отказа становятся слои, отвечающие за транспорт заряда. Проблема возникает на стыке перовскита и этих слоев.

При термическом стрессе без освещения главной причиной отказа становятся слои, отвечающие за транспорт заряда. Проблема возникает на стыке перовскита и этих слоев. На свету (протокол ISOS-L2): При одновременном воздействии света и тепла деградация вызвана катастрофическим разрушением перовскитного слоя-поглотителя.

Это открытие демонстрирует, что стабильность перовскита может варьироваться в различных сценариях. Механизмы отказа принципиально разнятся в зависимости от условий.

Схематическое изображение деградации перовскитов Фото: Tech Xplore

Следующие шаги исследователей

Понимание этих процессов необходимо для создания коммерчески жизнеспособных и долговечных панелей данного типа. Прежде чем технология выйдет на рынок, предстоит:

Изучить, как происходит деградация на наноуровне, чтобы создать более эффективные методы защиты.

Провести полевые испытания на открытом воздухе, чтобы выяснить, как панели ведут себя в реальных условиях.

Разработать четкие промышленные стандарты стабильности и адаптированные стресс-тесты для коммерциализации.

Решение этих проблем позволит запустить массовое производство сверхэффективных солнечных панелей нового поколения.

