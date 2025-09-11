Солнечные панели подешевеют на 80% и будут в 3 раза эффективнее: в них добавили один ингредиент

Компания First Graphene заявляет о значительном повышении эффективности перовскитных солнечных элементов.

Поставщик графена First Graphene (Австралия) сообщил о почти трехкратном повышении эффективности и 80% снижении себестоимости производства перовскитных солнечных панелей благодаря добавлению функционализированного графена, пишет solarbeglobal.com.

По словам представителей First Graphene, благодаря использованию продукта PureGraph эффективность фотоэлементов Halocell почти удвоилась и достигла 30,6%, а производственные затраты снизились на 80%. Компания объяснила это улучшение прежде всего совместимостью своей формулы графена с технологией рулонного диспергирования, которая устраняет необходимость в традиционных дорогостоящих проводниковых материалах, таких как золото и серебро, при производстве элементов.

В конце прошлого года компания подписала двухлетнее соглашение на поставку PureGraph производителю солнечных батарей Halocell для использования в качестве высокопроизводительного покрытия в ее элементах, заявив, что это обеспечивает продукту конкурентное преимущество на рынке.

Сообщается, что фотоэлементы, изготовленные из альтернативных углеродных материалов, таких как графен, превосходят традиционные кремниевые аналоги в условиях слабого и искусственного освещения, в том числе в помещениях. Компания добавила, что перовскитные солнечные панели обеспечивают более низкие затраты на производство, обработку и потребление энергии по сравнению с кремниевыми элементами, при этом срок окупаемости составляет всего шесть недель, тогда как кремниевым элементам обычно требуется около двух лет.

Ранее мы писали, что солнечные панели уже невыгодны в производстве. Ученые заявили о необходимости принятия мер по снижению содержания серебра в фотоэлектрических элементах на основе TOPCon и гетеропереходов.