Сонячні панелі подешевшають на 80% і будуть у 3 рази ефективнішими: у них додали один інгредієнт

Компанія First Graphene заявляє про значне підвищення ефективності перовскітних сонячних елементів.

Related video

Постачальник графену First Graphene (Австралія) повідомив про майже триразове підвищення ефективності та 80% зниження собівартості виробництва перовскітних сонячних панелей завдяки додаванню функціоналізованого графену, пише solarbeglobal.com.

За словами представників First Graphene, завдяки використанню продукту PureGraph ефективність фотоелементів Halocell майже подвоїлася і досягла 30,6%, а виробничі витрати знизилися на 80%. Компанія пояснила це поліпшення насамперед сумісністю своєї формули графену з технологією рулонного диспергування, що усуває необхідність у традиційних дорогих провідникових матеріалах, таких як золото та срібло, під час виробництва елементів.

Наприкінці минулого року компанія підписала дворічну угоду на постачання PureGraph виробнику сонячних батарей Halocell для використання як високопродуктивного покриття в її елементах, заявивши, що це забезпечує продукту конкурентну перевагу на ринку.

Повідомляється, що фотоелементи, виготовлені з альтернативних вуглецевих матеріалів, таких як графен, перевершують традиційні кремнієві аналоги в умовах слабкого і штучного освітлення, зокрема в приміщеннях. Компанія додала, що перовскітні сонячні панелі забезпечують більш низькі витрати на виробництво, обробку та споживання енергії порівняно з кремнієвими елементами, водночас термін окупності становить лише шість тижнів, тоді як кремнієвим елементам зазвичай потрібно близько двох років.

Раніше ми писали, що сонячні панелі вже невигідні у виробництві. Вчені заявили про необхідність вжиття заходів щодо зниження вмісту срібла у фотоелектричних елементах на основі TOPCon і гетеропереходів.