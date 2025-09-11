Сонячні панелі вже невигідні: вчені б'ють на сполох через дефіцит цінного металу для них

Вчені заявили про необхідність вжиття заходів щодо зниження вмісту срібла у фотоелектричних елементах на основі TOPCon і гетеропереходів.

До 2030 року для виготовлення сонячних панелей знадобиться 40% світового запасу срібла. Нове дослідження, проведене вченими з Гентського університету (Бельгія) і компанії Engie Laborelec (Франція), показує, що світова фотоелектрична промисловість вимагатиме 14 000 т срібла на рік, водночас світова пропозиція становитиме лише 34 000 т, пише pv-magazine.com.

Дослідники вважають, що срібло буде в дефіциті. З огляду на дані за окремими технологіями, такими як PERC, TOPCon, гетероперехід (HJT), зворотний контакт (BC) і тандем і дані про інтенсивність використання срібла, вони розробили два сценарії. Згідно з базовим сценарієм, зростання світових виробничих потужностей фотоелектричних систем становитиме більш ніж 1 ТВт/рік до 2030 року. Згідно з прискореним, — зростання виробництва фотоелектричних систем становитиме до 1,3 ТВт/рік до 2030 року.

Вони очікують, що зростання попиту на срібло становитиме або 3% у річному обчисленні завдяки зростанню ВВП, або більш ніж на 3% за рахунок конкуруючого промислового попиту.

Аналіз показав, що загальний попит на срібло, за прогнозами, досягне 48 000-52 000 т на рік до 2030 року, при цьому пропозиція буде достатньою для досягнення лише 34 000 т на рік.

Згідно з прогнозами, попит на срібло у фотоелектричній галузі зросте в 1,6-2,3 раза до 10 000-14 000 т на рік до 2030 року внаслідок зростання споживання срібла в нових конструкціях комірок, таких як TOPCon і HJT. У результаті попит на срібло може скласти 29-41% від прогнозованої пропозиції у 2030 році.

Вчені заявили, що необхідно знизити вміст срібла в сонячних елементах TOPCon і HJT.

