Солнечные панели уже невыгодны: ученые бьют тревогу из-за дефицита ценного металла для них

Ученые заявили о необходимости принятия мер по снижению содержания серебра в фотоэлектрических элементах на основе TOPCon и гетеропереходов.

Related video

К 2030 году для изготовления солнечных панелей понадобится 40% мирового запаса серебра. Новое исследование, проведенное учеными из Гентского университета (Бельгия) и компании Engie Laborelec (Франция), показывает, что мировая фотоэлектрическая промышленность будет требовать 14 000 т серебра в год, при этом мировое предложение составит всего 34 000 т, пишет pv-magazine.com.

Исследователи считают, что серебро будет в дефиците. Учитывая данные по отдельным технологиям, таким как PERC, TOPCon, гетеропереход (HJT), обратный контакт (BC) и тандем и данные об интенсивности использования серебра, они разработали два сценария. Согласно базовому сценарию, рост мировых производственных мощностей фотоэлектрических систем составит более чем 1 ТВт/год к 2030 году. Согласно ускоренному, — рост производства фотоэлектрических систем составит до 1,3 ТВт/год к 2030 году.

Они ожидают, что рост спроса на серебро составит либо 3% в годовом исчислении за счет роста ВВП, либо более чем на 3% за счет конкурирующего промышленного спроса.

Анализ показал, что общий спрос на серебро, по прогнозам, достигнет 48 000–52 000 т в год к 2030 году, при этом предложение будет достаточным для достижения лишь 34 000 т в год.

Согласно прогнозам, спрос на серебро в фотоэлектрической отрасли вырастет в 1,6–2,3 раза до 10 000–14 000 т в год к 2030 году в результате роста потребления серебра в новых конструкциях ячеек, таких как TOPCon и HJT. В результате спрос на серебро может составить 29–41% от прогнозируемого предложения в 2030 году.

Ученые заявили, что необходимо снизить содержание серебра в солнечных элементах TOPCon и HJT.

Ранее мы сообщали, что солнечным электростанциям нашли замену. Согласно исследованию Корейского института морского судоходства, вертикально расположенные "солнечные деревья" могут генерировать энергию наравне с традиционными солнечными электростанциями.