Литиевые батареи вдруг "поумнели": какая функция заставит их работать лучше

Компания Desay представила аккумуляторы со встроенным искусственным интеллектом. Решение повышает безопасность и эффективность хранения энергии. "Умная" система в реальном времени отслеживает состояние батареи и предотвращает потенциальные проблемы еще до их возникновения.

На выставке RE+ 2025 глобальный поставщик модулей для хранения энергии показал, как ИИ-алгоритмы способны защитить аккумуляторы от перезарядки, коротких замыканий и деградации, пишет Bestmag.

В основе технологии лежит так называемый "треугольник данных". Встроенные в ячейку датчики нового поколения постоянно отслеживают три значимых параметра: напряжение, температуру и давление. Эти данные в реальном времени анализирует усовершенствованная система управления батареями (BMS).

Используя облачный искусственный интеллект и обширную базу экспериментальных данных, система способна предсказывать и предотвращать опасные ситуации. Например, если ИИ замечает признаки появления короткого замыкания или литиевого осаждения (одна из главных причин деградации), он мгновенно корректирует процессы, чтобы избежать повреждений.

Преимущества и сферы применения

Такой интеллектуальный подход позволяет сделать батареи производительнее и безопаснее. Система оптимизирует охлаждение, точно подстраивает мощность зарядки и повышает общую эффективность работы аккумулятора.

Технология уже нашла применение в элементах питания для дата-центров. Комбинация фотоэлектрической генерации и "умного" хранения энергии снижает приведенную стоимость электроэнергии до 0,25 юаня/кВтч и сокращает пиковые расходы на 79%.

Помимо этой инновации, Desay презентовала обширную линейку продуктов, включая литиевые и натриевые аккумуляторные ячейки, модульные системы и контейнерные решения для хранения энергии мощностью до 5 МВтч.

