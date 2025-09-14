Літієві батареї раптом "порозумнішали": яка функція змусить їх працювати краще

Компанія Desay представила акумулятори з вбудованим штучним інтелектом. Рішення підвищує безпеку та ефективність зберігання енергії. "Розумна" система в реальному часі відстежує стан батареї та запобігає потенційним проблемам ще до їх виникнення.

На виставці RE+ 2025 глобальний постачальник модулів для зберігання енергії показав, як ШІ-алгоритми здатні захистити акумулятори від перезарядки, коротких замикань і деградації, пише Bestmag.

В основі технології лежить так званий "трикутник даних". Вбудовані в комірку датчики нового покоління постійно відстежують три значущі параметри: напругу, температуру і тиск. Ці дані в реальному часі аналізує вдосконалена система управління батареями (BMS).

Використовуючи хмарний штучний інтелект і велику базу експериментальних даних, система здатна передбачати і запобігати небезпечним ситуаціям. Наприклад, якщо ШІ помічає ознаки появи короткого замикання або літієвого осадження (одна з головних причин деградації), він миттєво коригує процеси, щоб уникнути пошкоджень.

Переваги та сфери застосування

Такий інтелектуальний підхід дає змогу зробити батареї продуктивнішими та безпечнішими. Система оптимізує охолодження, точно підлаштовує потужність заряджання і підвищує загальну ефективність роботи акумулятора.

Технологія вже знайшла застосування в елементах живлення для дата-центрів. Комбінація фотоелектричної генерації та "розумного" зберігання енергії знижує приведену вартість електроенергії до 0,25 юаня/кВтг і скорочує пікові витрати на 79%.

Крім цієї інновації, Desay презентувала велику лінійку продуктів, включно з літієвими і натрієвими акумуляторними осередками, модульними системами і контейнерними рішеннями для зберігання енергії потужністю до 5 МВтг.

Раніше Фокус писав, що вчені додали сіль в акумулятори. Заявлено, що їм вдалося усунути головний недолік натрієвих батарей. Просте сольове підстроювання дасть змогу витримувати понад 500 циклів і зберігати 70% ємності.