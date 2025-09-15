Прощайте, солнечные панели: созданы новые "гидропанели" для крыш. В чем секрет (фото)

Гидропанели от компании Source отличаются от обычных фотоэлементов тем, что используют солнечную энергию и воздух для получения питьевой воды. Это поможет обеспечить людей минерализованной питьевой водой.

Гидропанели Source преобразуют солнечную энергию в горячую воду. Устройства выглядят как обычные солнечные панели, однако используют атмосферную влагу для производства электроэнергии. Солнечная энергия нужна для всасывания воздуха, улавливания водяного пара и его последующей конденсации в жидкость, пишет ecoticias.com.

Процесс преобразования солнечной энергии в воду

Весь процесс состоит из пяти этапов:

вентиляторы, работающие на солнечной энергии, втягивают воздух в специальный гигроскопичный материал, поглощающий водяной пар.

Солнечное тепло высвобождает пар в контролируемый поток воздуха.

Интеллектуальный контроллер повышает точку росы внутри панели, вызывая конденсацию очищенной воды.

Вода озонируется для обеспечения стерильности и минерализуется для улучшения вкусовых качеств и улучшения здоровья.

Вода поступает в резервуар и подается в диспенсер. Готово к употреблению!

Гидропанели от компании Source Фото: source.co

Система не требует фильтрации воды. Гидропанели работают в различных климатических условиях, в том числе в засушливых пустынных регионах, обеспечивая питьевой водой местных жителей. В процессе обработки к чистому пару добавляются необходимые минералы, такие как магний и кальций, чтобы вода лучше усваивалась организмом. В итоге люди получают воду со сбалансированным pH, без загрязнителей, с постоянной минерализацией и без содержания микропластика.

Система из двух гидропанелей сможет обеспечить водой домохозяйство из 3-4 человек. Она также позволяет людям контролировать доступ к воде даже в регионах, где обычно наблюдается засуха, дефицит и загрязнение воды.

