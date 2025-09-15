Прощавайте, сонячні панелі: створено нові "гідропанелі" для дахів. У чому секрет (фото)

Гідропанелі від компанії Source відрізняються від звичайних фотоелементів тим, що використовують сонячну енергію і повітря для отримання питної води. Це допоможе забезпечити людей мінералізованою питною водою.

Гідропанелі Source перетворюють сонячну енергію на гарячу воду. Пристрої виглядають як звичайні сонячні панелі, проте використовують атмосферну вологу для виробництва електроенергії. Сонячна енергія потрібна для всмоктування повітря, уловлювання водяної пари та її подальшої конденсації в рідину, пише ecoticias.com.

Процес перетворення сонячної енергії у воду

Весь процес складається з п'яти етапів:

вентилятори, що працюють на сонячній енергії, втягують повітря в спеціальний гігроскопічний матеріал, що поглинає водяну пару.

Сонячне тепло вивільняє пару в контрольований потік повітря.

Інтелектуальний контролер підвищує точку роси всередині панелі, викликаючи конденсацію очищеної води.

Вода озонується для забезпечення стерильності та мінералізується для поліпшення смакових якостей і поліпшення здоров'я.

Вода надходить у резервуар і подається в диспенсер. Готово до вживання!

Гідропанелі від компанії Source Фото: source.co

Система не потребує фільтрації води. Гідропанелі працюють у різних кліматичних умовах, зокрема в посушливих пустельних регіонах, забезпечуючи питною водою місцевих жителів. У процесі обробки до чистої пари додаються необхідні мінерали, такі як магній і кальцій, щоб вода краще засвоювалася організмом. У підсумку люди отримують воду зі збалансованим pH, без забруднювачів, з постійною мінералізацією і без вмісту мікропластику.

Система з двох гідропанелей зможе забезпечити водою домогосподарство з 3-4 осіб. Вона також дає змогу людям контролювати доступ до води навіть у регіонах, де зазвичай спостерігається посуха, дефіцит і забруднення води.

Раніше ми писали, що сонячні панелі загрожують масовими відключеннями енергії. Поновлювані джерела енергії мають рятувати планету, але сонячні електростанції лише поглиблюють проблему, дестабілізуючи енергосистему і збільшуючи викиди СO2.