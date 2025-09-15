Представлен электровелосипед на солнечных панелях с запасом хода 400 км (фото)

Компания Zendure, известная своими решениями для хранения энергии, представила концепт грузового электровелосипеда с гигантской батареей и возможностью зарядки от солнца. Заявленный запас хода в экономном режиме достигает 400 километров.

Related video

Концепт привезли на технологическую выставку IFA 2025. Новинка демонстрирует, как можно объединить личную мобильность с возобновляемой энергетикой, пишет Wattmoves.

Главной особенностью велосипеда стал съемный аккумулятор емкостью 1920 Втч (почти 2 кВтч). По заявлению производителя, этого хватит, чтобы проехать до 400 км в эко-режиме либо внушительные 200 км в спортивном.

Впечатляет и скорость зарядки: новая система в пять раз быстрее, чем у традиционных грузовых электровелосипедов. Всего один час у розетки обеспечивает до 100 км запаса хода. Кроме того, опциональное покрытие с солнечными панелями за 20 минут под ярким солнцем может добавить около 10 км пробега.

Электровелосипед Zendure с функцией солнечных панелей Фото: zendure

Велосипед оснащен современными смарт-функциями, включая доступ через NFC без ключа и отслеживание локации по протоколам 4G/GPS. Трекинг пригодится для защиты от угона. В случае подозрительной активности владелец получит уведомление в приложении, а на самом байке сработает звуковая и световая сигнализация.

Примечательная фишка новинки заключается в универсальности аккумулятора. Поскольку он совместим с экосистемой Zendure ZEN+, нетрудно снять батарею, чтобы запитать что-то кроме самого велосипеда. Например, можно подключить АКБ к домашней солнечной электростанции или использовать как мощный портативный повербанк для питания электроприборов во время кемпинга.

Пока что этот грузовой электровелосипед — лишь концепт. Компания Zendure планирует собрать отзывы и улучшить разработку. Дата выхода на рынок и цена еще не объявлены.

Раньше Фокус писал, что солнечные панели грозят массовыми отключениями энергии. Возобновляемые источники энергии должны спасать планету, но солнечные электростанции лишь усугубляют проблему, дестабилизируя энергосистему и увеличивая выбросы СO2.