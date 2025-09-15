Представлено електровелосипед на сонячних панелях із запасом ходу 400 км (фото)

Компанія Zendure, відома своїми рішеннями для зберігання енергії, представила концепт вантажного електровелосипеда з гігантською батареєю і можливістю зарядки від сонця. Заявлений запас ходу в економному режимі сягає 400 кілометрів.

Концепт привезли на технологічну виставку IFA 2025. Новинка демонструє, як можна об'єднати особисту мобільність із відновлюваною енергетикою, пише Wattmoves.

Головною особливістю велосипеда став знімний акумулятор ємністю 1920 Втг (майже 2 кВтг). За заявою виробника, цього вистачить, щоб проїхати до 400 км в еко-режимі або значні 200 км у спортивному.

Вражає і швидкість зарядки: нова система в п'ять разів швидша, ніж у традиційних вантажних електровелосипедів. Лише одна година біля розетки забезпечує до 100 км запасу ходу. Крім того, опціональне покриття з сонячними панелями за 20 хвилин під яскравим сонцем може додати близько 10 км пробігу.

Електровелосипед Zendure з функцією сонячних панелей Фото: zendure

Велосипед оснащений сучасними смарт-функціями, включно з доступом через NFC без ключа і відстеженням локації за протоколами 4G/GPS. Трекінг стане в пригоді для захисту від викрадення. У разі підозрілої активності власник отримає повідомлення в застосунку, а на самому байку спрацює звукова і світлова сигналізація.

Примітна фішка новинки полягає в універсальності акумулятора. Оскільки він сумісний з екосистемою Zendure ZEN+, неважко зняти батарею, щоб живити щось крім самого велосипеда. Наприклад, можна підключити АКБ до домашньої сонячної електростанції або використовувати як потужний портативний повербанк для живлення електроприладів під час кемпінгу.

Поки що цей вантажний електровелосипед — лише концепт. Компанія Zendure планує зібрати відгуки і поліпшити розробку. Дата виходу на ринок і ціна ще не оголошені.

