Солнечную энергию научились генерировать без панелей: какой материал их заменит

Китайские ученые создали инновационное флуоресцентное стекло, которое способно генерировать электроэнергию, оставаясь прозрачным. Этот материал не только эффективен, но также может самовосстанавливаться при нагревании и почти полностью сохраняет свою производительность после многократной переработки.

Технология люминесцентных солнечных концентраторов (LSC) может превратить окна и фасады зданий в источники чистой энергии, пишет Interesting Engineering.

Проблема старых "солнечных стекол"

Идея применения полупрозрачное стекло для генерации энергии не нова. Такие поверхности поглощают часть солнечного света и перенаправляют его на крошечные солнечные элементы, расположенные по краям. Однако до сих пор большинство таких стекол производилось с использованием нанокристаллов. Этот процесс был дорогим, сложным в масштабировании, а главное — неэкологичным. Поврежденное стекло нельзя было переработать, что делало его одноразовым и приводило к формированию отходов.

Материал с самовосстановлением

Команда из Нанькайского университета (Китай) разработала материал с уникальными свойствами. Они синтезировали желтый люминофор ETP2SbCl5, который при нагревании превращается в стекло. Это несложный процесс, все происходит при комнатной температуре и не требует дорогостоящих компонентов.

Новое стекло обладает впечатляющими характеристиками: эффективность преобразования энергии — 5,56%, средняя прозрачность — 78,3%, что достаточно для эксплуатации в окнах.

Выдающейся фишкой такого материала стала его способность к самовосстановлению. Нагрев до 200°C "залечивает" повреждения и восстанавливает его структуру. А в отличие от аналогов на базе нанокристаллов, это стекло можно многократно перерабатывать.

Даже после десяти циклов переплавки из порошка в стекло и обратно материал сохранил 95% своей первоначальной производительности. Это делает его долговечным и экологически чистым решением для солнечных панелей будущего. Если технологию удастся масштабировать, окна в зданиях будут не только пропускать свет, но и вырабатывать чистое электричество. При этом срок службы таких батарей будет значительнл превышать современные аналоги.

