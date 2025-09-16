Сонячну енергію навчилися генерувати без панелей: який матеріал їх замінить

Китайські вчені створили інноваційне флуоресцентне скло, яке здатне генерувати електроенергію, залишаючись прозорим. Цей матеріал не тільки ефективний, але також може самовідновлюватися під час нагрівання і майже повністю зберігає свою продуктивність після багаторазового перероблення.

Технологія люмінесцентних сонячних концентраторів (LSC) може перетворити вікна і фасади будівель на джерела чистої енергії, пише Interesting Engineering.

Проблема старих "сонячних стекол"

Ідея застосування напівпрозорого скла для генерації енергії не нова. Такі поверхні поглинають частину сонячного світла і перенаправляють його на крихітні сонячні елементи, розташовані по краях. Однак досі більшість таких стекол виробляли з використанням нанокристалів. Цей процес був дорогим, складним у масштабуванні, а головне — неекологічним. Пошкоджене скло не можна було переробити, що робило його одноразовим і призводило до формування відходів.

Матеріал із самовідновленням

Команда з Нанькайського університету (Китай) розробила матеріал з унікальними властивостями. Вони синтезували жовтий люмінофор ETP2SbCl5, який під час нагрівання перетворюється на скло. Це нескладний процес, все відбувається при кімнатній температурі і не вимагає дорогих компонентів.

Нове скло має вражаючі характеристики: ефективність перетворення енергії — 5,56%, середня прозорість — 78,3%, що достатньо для експлуатації у вікнах.

Видатною фішкою такого матеріалу стала його здатність до самовідновлення. Нагрівання до 200°C "заліковує" пошкодження і відновлює його структуру. А на відміну від аналогів на базі нанокристалів, це скло можна багаторазово переробляти.

Навіть після десяти циклів переплавлення з порошку в скло і назад матеріал зберіг 95% своєї первісної продуктивності. Це робить його довговічним і екологічно чистим рішенням для сонячних панелей майбутнього. Якщо технологію вдасться масштабувати, вікна в будівлях будуть не тільки пропускати світло, а й виробляти чисту електрику. При цьому термін служби таких батарей значно перевищуватиме сучасні аналоги.

