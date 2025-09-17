Чат-бот окончательно заменил программистов: что показали создатели ChatGPT (фото)

OpenAI показала gpt-5-codex — нового продвинутого помощника в программировании. Этот ИИ-агент способен не только писать код по запросу, но и самостоятельно выполнять сложные задачи, находить ошибки и создавать мобильные интерфейсы, выступая в роли мощного ассистента.

Новинка уже доступна через онлайн-инструменты Codex и демонстрирует впечатляющие результаты. Алгоритм превосходит лучшую версию стандартной модели GPT-5, пишет OpenAI в своем блоге.

Что умеет новый "ИИ-программист"

GPT-5-Codex — это не простой чат-бот, а автономный агент. Его обучали на реальных задачах: от создания целых проектов с нуля до исправления ошибок и масштабной переработки существующего кода (рефакторинга).

OpenAI протестировала эффективность модели на специальном экзамене для ИИ-кодеров — бенчмарке SWE-bench. В этом тесте ИИ должен самостоятельно решать практические проблемы из мира программирования. Результаты выглядят многообещающе:

GPT-5-Codex успешно справился с 74,5% задач, обогнав даже самую умную версию обычной GPT-5 (72,8%). То есть ИИ справляется с тремя из четырех сложных сценариев без помощи человека.

В задачах по улучшению и оптимизации существующего кода модель показала точность 51,3% против 33,9% у предшественника.

Кроме того, улучшили способность проводить ревью кода. В отличие от стандартных инструментов, gpt-5-codex не просто ищет синтаксические ошибки, а анализирует логику программы, запускает тесты и находит критические уязвимости, которые могут пропустить даже опытные разработчики. В самой OpenAI новый ИИ уже проверяет большую часть кода, ежедневно выявляя сотни проблем.

Codex исполняет команду для веб-проекта разработчика Фото: OpenAI

Как им пользоваться

Опробовать возможности нового ИИ-агента можно в нескольких инструментах, предназначенных для разработчиков:

В консольном приложении Codex CLI.

В виде расширения Codex IDE для популярных редакторов кода (VS Code, Cursor).

В веб-интерфейсе Codex на сайте ChatGPT.

Новинка уже входит в список бонусов платных подписок ChatGPT Plus, Pro, Business и Enterprise, а ее лимиты использования зависят от тарифного плана.

Раньше Фокус писал, что ИИ станет по-настоящему "живым". OpenAI избрала новый путь развития ChatGPT. Помимо тестирования эффективности ИИ в разных задачах, будут внедрять некие инструменты мышления, делающие "личность" чат-бота более человечной. На эту особенность у публики есть запрос.