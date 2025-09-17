Чат-бот окончательно заменил программистов: что показали создатели ChatGPT (фото)
OpenAI показала gpt-5-codex — нового продвинутого помощника в программировании. Этот ИИ-агент способен не только писать код по запросу, но и самостоятельно выполнять сложные задачи, находить ошибки и создавать мобильные интерфейсы, выступая в роли мощного ассистента.
Новинка уже доступна через онлайн-инструменты Codex и демонстрирует впечатляющие результаты. Алгоритм превосходит лучшую версию стандартной модели GPT-5, пишет OpenAI в своем блоге.
Что умеет новый "ИИ-программист"
GPT-5-Codex — это не простой чат-бот, а автономный агент. Его обучали на реальных задачах: от создания целых проектов с нуля до исправления ошибок и масштабной переработки существующего кода (рефакторинга).
OpenAI протестировала эффективность модели на специальном экзамене для ИИ-кодеров — бенчмарке SWE-bench. В этом тесте ИИ должен самостоятельно решать практические проблемы из мира программирования. Результаты выглядят многообещающе:
- GPT-5-Codex успешно справился с 74,5% задач, обогнав даже самую умную версию обычной GPT-5 (72,8%). То есть ИИ справляется с тремя из четырех сложных сценариев без помощи человека.
- В задачах по улучшению и оптимизации существующего кода модель показала точность 51,3% против 33,9% у предшественника.
Кроме того, улучшили способность проводить ревью кода. В отличие от стандартных инструментов, gpt-5-codex не просто ищет синтаксические ошибки, а анализирует логику программы, запускает тесты и находит критические уязвимости, которые могут пропустить даже опытные разработчики. В самой OpenAI новый ИИ уже проверяет большую часть кода, ежедневно выявляя сотни проблем.
Как им пользоваться
Опробовать возможности нового ИИ-агента можно в нескольких инструментах, предназначенных для разработчиков:
- В консольном приложении Codex CLI.
- В виде расширения Codex IDE для популярных редакторов кода (VS Code, Cursor).
- В веб-интерфейсе Codex на сайте ChatGPT.
Новинка уже входит в список бонусов платных подписок ChatGPT Plus, Pro, Business и Enterprise, а ее лимиты использования зависят от тарифного плана.
Раньше Фокус писал, что ИИ станет по-настоящему "живым". OpenAI избрала новый путь развития ChatGPT. Помимо тестирования эффективности ИИ в разных задачах, будут внедрять некие инструменты мышления, делающие "личность" чат-бота более человечной. На эту особенность у публики есть запрос.