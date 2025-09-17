Чат-бот остаточно замінив програмістів: що показали творці ChatGPT (фото)

OpenAI показала gpt-5-codex — нового просунутого помічника в програмуванні. Цей ШІ-агент здатний не тільки писати код за запитом, а й самостійно виконувати складні завдання, знаходити помилки і створювати мобільні інтерфейси, виступаючи в ролі потужного асистента.

Новинка вже доступна через онлайн-інструменти Codex і демонструє вражаючі результати. Алгоритм перевершує найкращу версію стандартної моделі GPT-5, пише OpenAI у своєму блозі.

Що вміє новий "ШІ-програміст"

GPT-5-Codex — це не простий чат-бот, а автономний агент. Його навчали на реальних завданнях: від створення цілих проєктів з нуля до виправлення помилок і масштабного перероблення наявного коду (рефакторингу).

OpenAI протестувала ефективність моделі на спеціальному іспиті для ШІ-кодерів — бенчмарку SWE-bench. У цьому тесті ШІ повинен самостійно вирішувати практичні проблеми зі світу програмування. Результати мають багатообіцяючий вигляд:

GPT-5-Codex успішно впорався з 74,5% завдань, обігнавши навіть найрозумнішу версію звичайної GPT-5 (72,8%). Тобто ШІ справляється з трьома з чотирьох складних сценаріїв без допомоги людини.

У завданнях щодо поліпшення та оптимізації наявного коду модель показала точність 51,3% проти 33,9% у попередника.

Крім того, поліпшили здатність проводити рев'ю коду. На відміну від стандартних інструментів, gpt-5-codex не просто шукає синтаксичні помилки, а аналізує логіку програми, запускає тести і знаходить критичні вразливості, які можуть пропустити навіть досвідчені розробники. У самій OpenAI новий ШІ вже перевіряє більшу частину коду, щодня виявляючи сотні проблем.

Codex виконує команду для веб-проекту розробника Фото: OpenAI

Як ним користуватися

Випробувати можливості нового ШІ-агента можна в кількох інструментах, призначених для розробників:

У консольному додатку Codex CLI.

У вигляді розширення Codex IDE для популярних редакторів коду (VS Code, Cursor).

У веб-інтерфейсі Codex на сайті ChatGPT.

Новинка вже входить до списку бонусів платних підписок ChatGPT Plus, Pro, Business і Enterprise, а її ліміти використання залежать від тарифного плану.

Раніше Фокус писав, що ШІ стане по-справжньому "живим". OpenAI обрала новий шлях розвитку ChatGPT. Крім тестування ефективності ШІ в різних завданнях, будуть впроваджувати якісь інструменти мислення, що роблять "особистість" чат-бота більш людяною. На цю особливість у публіки є запит.