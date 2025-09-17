Швеция массово отказывается от ветряных турбин, иначе страну ждет крах: что случилось

Ветроэнергетика в Швеции находится в стагнации. Два квартала подряд не было заказано ни одной новой турбины, согласно отчету отраслевой ассоциации Green Power Sweden.

Related video

Также в стране выдается очень мало разрешений на строительство новых ветряных электростанций — в прошлом году были одобрены только 2 из 31 заявки, в основном из-за сопротивления со стороны муниципалитетов и Вооруженных сил Швеции, сообщает dn.se.

И даже уже запущенные проекты приостанавливаются. Например, Vattenfall Kriegers flak прекратила инвестировать в проекты, связанные с ветряной энергетикой, хотя сумму обещали выделить "гигантскую", говорится в материале.

Существующие ветряные электростанции тоже борются за выживание. Газета Affärsvärlden сообщает о компаниях, пытающихся выйти из существующих инвестиций в ветроэнергетику. Летом 2025 года несколько ветроэнергетических предприятий обанкротились, и следует ожидать новых банкротств, пишет издание Dagens industri.

Международные СМИ сообщают о том, как интерес к Швеции, которая еще недавно считалась весьма привлекательным рынком для инвестиций в ветроэнергетику, внезапно резко упал.

Интересно, что в отчете, подготовленном аналитической компанией ELS этой весной для Green Power Sweden, шести крупным инвесторам было предложено анонимно описать, куда они хотели бы инвестировать, когда речь заходит о генерации чистой энергии. Респонденты отметили, что их интересует Южная Европа, где инвестиции в накопление энергии соответствуют развитию возобновляемых источников энергии.

Что касается Швеции, то инвесторы указали на две проблемы. Во-первых, наличие низких и даже отрицательных цен на электроэнергию, в основном на севере Швеции. При большом количестве ветра ветроэнергетика производит слишком много электроэнергии, что снижает цены на фоне нехватки передающих мощностей и накопителей. Во-вторых, нечеткая энергетическая политика со стороны государства, которое не хочет подставлять инвесторам плечо.

Возникла ситуация, где цели электрификации и борьбы с изменением климата находятся на грани, и все, похоже, ждут действий политиков, подытоживают авторы статьи.