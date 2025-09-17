Швеція масово відмовляється від вітряних турбін, інакше на країну чекає крах: що сталося

Вітроенергетика у Швеції перебуває в стагнації. Два квартали поспіль не було замовлено жодної нової турбіни, згідно зі звітом галузевої асоціації Green Power Sweden.

Також у країні видають дуже мало дозволів на будівництво нових вітряних електростанцій — торік було схвалено лише 2 з 31 заявки, переважно через опір з боку муніципалітетів і Збройних сил Швеції, повідомляє dn.se.

І навіть уже запущені проєкти призупиняються. Наприклад, Vattenfall Kriegers flak припинила інвестувати в проєкти, пов'язані з вітряною енергетикою, хоча суму обіцяли виділити "гігантську", йдеться в матеріалі.

Наявні вітряні електростанції теж борються за виживання. Газета Affärsvärlden повідомляє про компанії, які намагаються вийти з наявних інвестицій у вітроенергетику. Влітку 2025 року кілька вітроенергетичних підприємств збанкрутували, і слід очікувати нових банкрутств, пише видання Dagens industri.

Міжнародні ЗМІ повідомляють про те, як інтерес до Швеції, яку ще недавно вважали вельми привабливим ринком для інвестицій у вітроенергетику, раптово різко впав.

Цікаво, що у звіті, підготовленому аналітичною компанією ELS цієї весни для Green Power Sweden, шістьом великим інвесторам було запропоновано анонімно описати, куди вони хотіли б інвестувати, коли мова заходить про генерацію чистої енергії. Респонденти зазначили, що їх цікавить Південна Європа, де інвестиції в накопичення енергії відповідають розвитку відновлюваних джерел енергії.

Що стосується Швеції, то інвестори вказали на дві проблеми. По-перше, наявність низьких і навіть негативних цін на електроенергію, здебільшого на півночі Швеції. За великої кількості вітру вітроенергетика виробляє занадто багато електроенергії, що знижує ціни на тлі браку передавальних потужностей і накопичувачів. По-друге, нечітка енергетична політика з боку держави, яка не хоче підставляти інвесторам плече.

Виникла ситуація, де цілі електрифікації та боротьби зі зміною клімату перебувають на межі, і всі, схоже, чекають дій політиків, підсумовують автори статті.