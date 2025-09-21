Дешевле, безопаснее, 1500 циклов: новая батарея заменит литий-ионные аккумуляторы

Немецкие ученые создали новый материал, устраняющий проблему литий-серных (Li-S) аккумуляторов — быструю деградацию. С ней на рынок смогут выйти батареи, которые не только дешевле, экологичнее и долговечнее литий-ионных.

Все потому, что сера — один из самых дешевых и распространенных элементов на планете, способных послужить основой для аккумуляторов нового поколения, пишет Interesting Engineering.

Литий-серные аккумуляторы давно считаются многообещающей альтернативой литий-ионным. Их теоретическая плотность энергии гораздо выше, а сера, в отличие от кобальта и никеля, доступна в огромных количествах и стоит дешевле. Все же один нюанс не позволял внедрять на практике элементы Li-S: в процессе их работы образуются побочные продукты — полисульфиды. Они растворяются в электролите и мигрируют между электродами, что приводит к быстрой потере емкости и короткому сроку службы.

Материал-ловушка все изменил

Исследователи Центра имени Гельмгольца в Берлине разработали решение — пористый полимерный материал, известный как ковалентная органическая структура (COF). Ученые внедрили в эту "губчатую" структуру специальные радикалы — молекулы с неспаренными электронами на основе сероорганического соединения тетратиафульвалена (TTF).

Эти радикалы действуют как крошечные, но чрезвычайно эффективные катализаторы. Когда полисульфиды пытаются утекать, пористая структура материала улавливает их, а радикалы запускают химическую реакцию, превращающую вредные побочные продукты обратно в полезную серу. По сути, материал постоянно "регенерирует" батарею изнутри, не давая ей деградировать.

Впечатляющие результаты

Испытания показали, что новый материал кардинально улучшает производительность литий-серных батарей. Аккумулятор с ним выдержал более 1500 циклов зарядки-разрядки, теряя всего 0,027% емкости за цикл. Это беспрецедентный уровень долговечности для подобных органических катализаторов, значительно превосходящий типичный предел в 1000 циклов для Li-S батарей. Этот шаг способен сделать дешевые, безопасные и сверхъемкие серные аккумуляторы коммерческой реальностью.

