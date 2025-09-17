Забудьте про литий: создана мощная батарея из алюминия, которую можно сгибать без повреждений

Индийские ученые создали аккумуляторы, которые можно согнуть пополам без риска возгорания или взрыва. Передовая технология основана на алюминии — одном из самых распространенных металлов на Земле.

Такие элементы могут стать безопасной и экологичной альтернативой литий-ионным батареям, которые сегодня доминируют на рынке, но имеют ряд серьезных недостатков, пишет ET EnergyWorld.

Почему алюминий

Традиционные литий-ионные аккумуляторы, питающие все — от смартфонов до электромобилей, известны своими рисками. Они могут перегреваться, воспламеняться, а их производство нуждается в редких и дорогих материалах. В поисках альтернативы команда из Индийского научного института обратилась к алюминию. Но поскольку у него сложная химия сложна, предыдущие попытки создать рабочий аккумулятор терпели неудачу.

Ученые решили эту проблему, спроектировав батарею на микроскопическом уровне. Они использовали гексацианоферрат меди для катода и триоксид молибдена для анода, соединив их простым раствором на водной основе. В результате получилась АКБ, которая не только дешевле в производстве, но и гораздо безопаснее.

"Неубиваемые" батареи

Самым интересным бонусом новой батареи стала ее невероятная гибкость. В ходе лабораторных испытаний исследователи полностью складывали ее пополам, и она без перебоев продолжала питать ЖК-экран. Даже после 150 циклов зарядки-разрядки аккумулятор сохранил почти 97% своей первоначальной емкости, что доказывает его долговечность при повседневной эксплуатации.

Такая гибкость способна полностью изменить дизайн гаджетов. Можно будет создавать более тонкие и безопасные складные смартфоны, внедрять аккумуляторы прямо в ткань одежды, а также снизить риск возгорания в электромобилях. Эксперты уверены, что их открытие — это практическое решение, которое может стать основой для следующего поколения систем хранения энергии.

