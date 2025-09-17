Забудьте про літій: створено потужну батарею з алюмінію, яку можна згинати без пошкоджень

Індійські вчені створили акумулятори, які можна зігнути навпіл без ризику загоряння або вибуху. Передова технологія заснована на алюмінії — одному з найпоширеніших металів на Землі.

Такі елементи можуть стати безпечною та екологічною альтернативою літій-іонним батареям, які сьогодні домінують на ринку, але мають низку серйозних недоліків, пише ET EnergyWorld.

Чому алюміній

Традиційні літій-іонні акумулятори, що живлять усе — від смартфонів до електромобілів, відомі своїми ризиками. Вони можуть перегріватися, займатися, а їхнє виробництво потребує рідкісних і дорогих матеріалів. У пошуках альтернативи команда з Індійського наукового інституту звернулася до алюмінію. Але оскільки в нього складна хімія, попередні спроби створити робочий акумулятор зазнавали невдачі.

Вчені вирішили цю проблему, спроектувавши батарею на мікроскопічному рівні. Вони використовували гексаціаноферрат міді для катода і триоксид молібдену для анода, з'єднавши їх простим розчином на водній основі. У результаті вийшла АКБ, яка не тільки дешевша у виробництві, а й набагато безпечніша.

"Неубивані" батареї

Найцікавішим бонусом нової батареї стала її неймовірна гнучкість. Під час лабораторних випробувань дослідники повністю складали її навпіл, і вона без перебоїв продовжувала живити РК-екран. Навіть після 150 циклів зарядки-розрядки акумулятор зберіг майже 97% своєї первісної ємності, що доводить його довговічність при повсякденній експлуатації.

Така гнучкість здатна повністю змінити дизайн гаджетів. Можна буде створювати тонші та безпечніші складні смартфони, впроваджувати акумулятори прямо в тканину одягу, а також знизити ризик загоряння в електромобілях. Експерти впевнені, що їхнє відкриття — це практичне рішення, яке може стати основою для наступного покоління систем зберігання енергії.

