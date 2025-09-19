Ущерб на 300 млн долларов: какая уязвимость разоряет владельцев солнечных панелей

Град стал большой проблемой для солнечных электростанций и страховых компаний, которым приходится возмещать ущерб.

Related video

Данные страховой компании Axis показывают, что в период с 2019 по 2025 год открытые и закрытые иски о возмещении ущерба от града по всему миру затронули 1,3 миллиона солнечных модулей и 2,7 ГВт мощностей. Общая сумма претензий составила 342 миллиона долларов США. Такие данные приводит издание PV-Magazine.

Особенно часто от града страдают солнечные электростанции в США, ведь именно отсюда, по данным Axis, поступает подавляющее большинство заявлений о возмещении ущерба. Особенно высок риск в Техасе и Среднем Западе.

Исследование, проведенное страховой фирмой GCube Insurance, показало, что повреждения станций градом составил всего 1,4% страховых исков, связанных с солнечными проектами в США за пять лет, но они составили 54% от общего объема потерь. Сложно представить, сколько денег потеряли владельцы солнечных станций, которые не застраховали их.

"Мы, как отрасль, не предвидели этой проблемы. Солнечная энергетика сначала развивалась в таких местах, как Калифорния и Нью-Джерси, где не так много сильных градов. Проблема усугубляется, в основном из-за бурного развития солнечной энергетики в США, и мы видим все больше проектов в регионах, подверженных граду", — сказал Джон Превитали, вице-президент по цифровым услугам технической консалтинговой компании VDE Americas, специализирующейся на солнечной энергетике.

Изменения в технологиях тоже повлияли на ситуацию. За последние годы модули для крупномасштабных проектов увеличились в размерах, поскольку производители хотят сэкономить на материалах и доставке. Вместе с этим закономерно увеличилась площадь оборудования, которая может попасть под град, а также вероятность попадания града в отдельный модуль и его повреждения.

Производители также начали использовать более тонкие стеклянные панели с обеих сторон модулей вместо переднего стекла и полимерного заднего слоя. Оно обычно "термоупрочненное", но не полностью закаленное. По оценкам Джона Превитали, полностью закаленное стекло толщиной 3,2 мм примерно вдвое устойчивее к граду, чем термически упрочненное стекло толщиной 2 мм, которое сейчас используется во многих панелях. Существуют технологии полной закалки стекла толщиной всего 2 мм, что, вероятно, сделало бы его более устойчивым к граду, однако высокая стоимость и низкая распространенность технологии пока позволиляют использовать ее повсеместно.

Против непогоды может помочь размещение модулей под большим углом, чтобы уменьшить площадь поражения. Это снижает повреждение модулей, что доказано на практике. Компания Nextracker предлагает клиентам решение Hail Pro, которое может отслеживать погоду через метеорологические сервисы и автоматически менять угол наклона конструкций в ту или иную сторону. Помимо града, это также защитит от сильного ветра.

Ранее писали, почему солнечные панели приносят больше вреда, чем пользы. По подсчетам исследователей, перепады напряжения вынуждают энергетику производить куда больше выбросов углекислого газа, чем при использовании ядерной энергетики.

Также недавно сообщали, что ученые продлили срок службы солнечных панелей. Новая технология позволяет перовскитовым элементам самостоятельно устранять повреждения.