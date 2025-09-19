Збиток на 300 млн доларів: яка вразливість розоряє власників сонячних панелей

Град став великою проблемою для сонячних електростанцій і страхових компаній, яким доводиться відшкодовувати збитки.

Related video

Дані страхової компанії Axis показують, що в період з 2019 по 2025 рік відкриті та закриті позови про відшкодування шкоди від граду по всьому світу торкнулися 1,3 мільйона сонячних модулів і 2,7 ГВт потужностей. Загальна сума претензій склала 342 мільйони доларів США. Такі дані наводить видання PV-Magazine.

Особливо часто від граду страждають сонячні електростанції в США, адже саме звідси, за даними Axis, надходить переважна більшість заяв про відшкодування збитків. Особливо високий ризик у Техасі та Середньому Заході.

Дослідження, проведене страховою фірмою GCube Insurance, показало, що пошкодження станцій градом становило лише 1,4% страхових позовів, пов'язаних із сонячними проєктами в США за п'ять років, але вони становили 54% від загального обсягу втрат. Складно уявити, скільки грошей втратили власники сонячних станцій, які не застрахували їх.

"Ми, як галузь, не передбачали цієї проблеми. Сонячна енергетика спочатку розвивалася в таких місцях, як Каліфорнія і Нью-Джерсі, де не так багато сильних градів. Проблема посилюється, в основному через бурхливий розвиток сонячної енергетики в США, і ми бачимо дедалі більше проєктів у регіонах, схильних до градів", — сказав Джон Превіталі, віцепрезидент із цифрових послуг технічної консалтингової компанії VDE Americas, що спеціалізується на сонячній енергетиці.

Зміни в технологіях теж вплинули на ситуацію. За останні роки модулі для великомасштабних проєктів збільшилися в розмірах, оскільки виробники хочуть заощадити на матеріалах і доставці. Разом із цим закономірно збільшилася площа обладнання, яка може потрапити під град, а також імовірність потрапляння граду в окремий модуль і його пошкодження.

Виробники також почали використовувати більш тонкі скляні панелі по обидва боки модулів замість переднього скла і полімерного заднього шару. Воно зазвичай "термозміцнене", але не повністю загартоване. За оцінками Джона Превіталі, повністю загартоване скло товщиною 3,2 мм приблизно вдвічі стійкіше до граду, ніж термічно зміцнене скло завтовшки 2 мм, яке зараз використовують у багатьох панелях. Існують технології повного загартування скла завтовшки всього 2 мм, що, ймовірно, зробило б його більш стійким до граду, однак висока вартість і низька поширеність технології поки що не дають змоги використовувати її повсюдно.

Проти негоди може допомогти розміщення модулів під великим кутом, щоб зменшити площу ураження. Це знижує пошкодження модулів, що доведено на практиці. Компанія Nextracker пропонує клієнтам рішення Hail Pro, яке може відстежувати погоду через метеорологічні сервіси й автоматично змінювати кут нахилу конструкцій у той чи інший бік. Крім граду, це також захистить від сильного вітру.

Раніше писали, чому сонячні панелі приносять більше шкоди, ніж користі. За підрахунками дослідників, перепади напруги змушують енергетику виробляти значно більше викидів вуглекислого газу, ніж при використанні ядерної енергетики.

Також нещодавно повідомляли, що вчені продовжили термін служби сонячних панелей. Нова технологія дає змогу перовскітовим елементам самостійно усувати пошкодження.