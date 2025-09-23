Солнечные панели станут совсем дешевыми: как новая технология в разы снижает цены

Индийские ученые решили две главных проблемы солнечных панелей — высокую стоимость и нехватку места. Новое решение эффективно улавливает свет даже на небольших площадях вроде крыш компактных домов.

Исследователи из Индийского технологического института в Мадрасе (IIT-M) создали новый тип гелиостата — зеркала, которое отслеживает движение солнца и перенаправляет его лучи в одну точку. В отличие от существующих систем, их разработка не требует дорогих коммерческих трекеров, а использует простой микроконтроллер Arduino и алгоритмы из Астрономического альманаха", пишет ET Energy World.

В чем плюсы

Новая двухосевая конструкция "наклон-поворот" оказалась проще в изготовлении и стабильнее в ветреную погоду, чем традиционные гелиостаты. Она не требует внедрения редких металлов и сложного производства, что делает технологию доступной даже для небольших стартапов.

Главное преимущество метода заключается в его эффективности на малых площадях. Точное отслеживание солнца в течение всего дня позволяет максимизировать сбор энергии, что отлично подходит для установки на крышах в городах, где пространство ограничено. Кроме того, система способна накапливать солнечное тепло, сохраняя энергию на ночь.

Широкий потенциал

Разработка может стать полезной не только в энергетике. Эксперты адаптируют ее для химических реакций, например, для безопасной переработки электронных отходов. Также отладили процесс, который с помощью наночастиц повышает эффективность солнечного нагрева воды на 14-16%. Это может обеспечить энергетическую стабильность для критической инфраструктуры, включая военные базы, где не всегда есть доступ к центральной электросети.

Раньше Фокус писал, что китайские ученые превратили окна домов в источник энергии. Прозрачное покрытие превращает обычные окна в солнечные панели, практически не влияя на их прозрачность. Эта технология может стать ключом к энергетической независимости городов, где площадь окон в разы превышает площадь крыш.