Сонячні панелі стануть зовсім дешевими: як нова технологія в рази знижує ціни

Індійські вчені вирішили дві головні проблеми сонячних панелей — високу вартість і брак місця. Нове рішення ефективно вловлює світло навіть на невеликих площах на кшталт дахів компактних будинків.

Дослідники з Індійського технологічного інституту в Мадрасі (IIT-M) створили новий тип геліостата — дзеркала, що відстежує рух сонця та перенаправляє його промені в одну точку. На відміну від наявних систем, їхня розробка не вимагає дорогих комерційних трекерів, а використовує простий мікроконтролер Arduino і алгоритми з "Астрономічного альманаху", пише ET Energy World.

У чому плюси

Нова двовісна конструкція "нахил-поворот" виявилася простішою у виготовленні та стабільнішою у вітряну погоду, ніж традиційні геліостати. Вона не вимагає впровадження рідкісних металів і складного виробництва, що робить технологію доступною навіть для невеликих стартапів.

Головна перевага методу полягає в його ефективності на малих площах. Точне відстеження сонця протягом усього дня дає змогу максимізувати збір енергії, що чудово підходить для встановлення на дахах у містах, де простір обмежений. Крім того, система здатна накопичувати сонячне тепло, зберігаючи енергію на ніч.

Широкий потенціал

Розробка може стати корисною не тільки в енергетиці. Експерти адаптують її для хімічних реакцій, наприклад, для безпечної переробки електронних відходів. Також налагодили процес, який за допомогою наночастинок підвищує ефективність сонячного нагріву води на 14-16%. Це може забезпечити енергетичну стабільність для критичної інфраструктури, включно з військовими базами, де не завжди є доступ до центральної електромережі.

