Литиевые батареи больше не нужны: новый материал сделал суперконденсаторы в разы мощнее

Новый тип графенового материала позволяет суперконденсаторам хранить столько же энергии, сколько содержат традиционные свинцово-кислотные аккумуляторы. При этом они заряжаются почти мгновенно.

Related video

Суперконденсаторы — это устройства для хранения энергии, которые, в отличие от аккумуляторов, заряжаются не за счет химических реакций, а электростатически. До сих пор их главным недостатком была низкая емкость, но недавняя инновация способна все изменить, пишет Tech Xplore.

В чем секрет улучшенного графена

Исследователи из Университета Монаша разработали материал на основе оксида графена (M-rGO), который синтезируется из обычного графита. С помощью особой термической обработки они создали вещество с уникальной изогнутой структурой и точными каналами для быстрого движения ионов.

Решение обеспечивает гораздо большую площадь поверхности для хранения энергии, что и было главным препятствием. В результате получился материал, сочетающий в себе высокую энергоплотность (емкость) и увеличенную мощность (скорость зарядки/разрядки) — комбинация, которая раньше была недостижима.

Перспективы

В тестах модернизированные суперконденсаторы демонстрируют одни из лучших в мире результатов для углеродных устройств. Они не только могут хранить столько же энергии, сколько свинцово-кислотные аккумуляторы, но и набирают ее с высочайшей скоростью и стабильностью.

Технология уже готова к коммерциализации, и ее создатели работают с партнерами для выхода на рынок. Потенциальных сфер применения множество: от электротранспорта и стабилизации поставок через электросеть до бытовой электроники, где важны и емкость, и скорость зарядки.

Раньше Фокус сообщал, что цинк-воздушный аккумулятор заменит литиевые батареи и стоить будет в разы дешевле. Батарея, созданная учеными из Университета Монаш в Мельбурне, в ходе тестов выдержала 3570 зарядок в течение 74 дней, непрерывно работая.