Літієві батареї більше не потрібні: новий матеріал зробив суперконденсатори в рази потужнішими

Новий тип графенового матеріалу дає змогу суперконденсаторам зберігати стільки ж енергії, скільки містять традиційні свинцево-кислотні акумулятори. При цьому вони заряджаються майже миттєво.

Суперконденсатори — це пристрої для зберігання енергії, які, на відміну від акумуляторів, заряджаються не за рахунок хімічних реакцій, а електростатично. Досі їхнім головним недоліком була низька ємність, але нещодавня інновація здатна все змінити, пише Tech Xplore.

У чому секрет поліпшеного графена

Дослідники з Університету Монаша розробили матеріал на основі оксиду графена (M-rGO), який синтезується зі звичайного графіту. За допомогою особливої термічної обробки вони створили речовину з унікальною вигнутою структурою і точними каналами для швидкого руху іонів.

Рішення забезпечує набагато більшу площу поверхні для зберігання енергії, що і було головною перешкодою. У результаті вийшов матеріал, що поєднує в собі високу енергощільність (ємність) і збільшену потужність (швидкість заряджання/розряджання) — комбінація, яка раніше була недосяжна.

Перспективи

У тестах модернізовані суперконденсатори демонструють одні з найкращих у світі результатів для вуглецевих пристроїв. Вони не тільки можуть зберігати стільки ж енергії, скільки свинцево-кислотні акумулятори, а й набирають її з найвищою швидкістю і стабільністю.

Технологія вже готова до комерціалізації, і її творці працюють із партнерами для виходу на ринок. Потенційних сфер застосування безліч: від електротранспорту і стабілізації поставок через електромережу до побутової електроніки, де важливі і ємність, і швидкість зарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що цинк-повітряний акумулятор замінить літієві батареї і коштуватиме в рази дешевше. Батарея, створена вченими з Університету Монаш у Мельбурні, під час тестів витримала 3570 зарядок протягом 74 днів, безперервно працюючи.