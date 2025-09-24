Главный враг солнечных панелей остался в прошлом: как их сделали мощнее с помощью жары

Ученые создали солнечные панели, которые больше не страдают от нагрева — они накапливают дополнительную энергию с помощью тепла. Технология сделает солнечную энергетику надежнее и эффективнее.

Related video

Жара традиционно была главным препятствием для развертывания панелей под прямым летним солнцем. Из-за перегрева выработка значительно падает. В новом же исследовании выявили системы иного типа, для которых тепло, наоборот, полезно. Речь идет о фотоэлектрохимических (PEC) проточных ячейках, которые одновременно улавливают и хранят солнечную энергию, пишет EE Power.

Как это работает

Исследователи из Университета Лафборо обнаружили, что оптимальная рабочая температура для таких устройств — около 45°C. В то время как обычные панели теряют производительность (примерно 0,5% на при повышении на один градус), у PEC-ячеек при нагреве, наоборот, ускоряются внутренние электрохимические реакции. Тепло действует как катализатор: оно заряжает жидкий электролит, ионы начинают двигаться быстрее, и система накапливает энергию эффективнее.

В ходе эксперимента использовались PEC-ячейки на основе кремния с платиновым покрытием. При повышении температуры до 60°C они показали улучшенную плотность тока и ускоренную передачу заряда, хотя уровень освещения оставался неизменным.

Почему это важно

Практическое значение открытия сложно переоценить. Инженеры теперь смогут проектировать системы, которые не требуют дорогостоящего охлаждения. Отказ от вентиляторов и других сопутствующих систем значительно снизит стоимость солнечных установок и упростит монтаж, сделав их более доступными, особенно для жарких регионов. В пустынях и городах тропических стран традиционные панели страдают больше всего.

"Вместо того чтобы бороться с теплом, мы можем использовать его в своих интересах. Это в корне меняет традиционные представления о панелях", — заявил ведущий автор исследования, доктор Довон Бэ.

Кроме того, PEC-ячейки помогут в создании интегрированных систем "солнце + хранилище", которые не только генерируют, но и эффективно накапливают энергию.

Раньше Фокус писал, что тонкие солнечные панели заменят обычные. В мире набирают популярность тонкопленочные солнечные панели. Они легкие, гибкие и дешевые, но технологию стоит применять с осторожностью, поскольку есть нюансы.