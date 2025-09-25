Солнечный водонагреватель из обычных бутылок: как сделать самому и сберечь деньги (фото)

В эпоху, когда тарифы и цены постоянно растут, украинцы ищут любые способы сэкономить на коммунальных счетах. Самодельный солнечный водонагреватель может в этом помочь.

Related video

Солнечный водонагреватель использует энергию солнца для нагрева воды, которую затем можно использовать для различных целей: купаться, готовить еду или мыть посуду. Система снижает зависимость от традиционных источников энергии и бытовых приборов, таких как бойлеры, сокращая расходы на коммунальные услуги.

Фокус узнал, как легко собрать солнечный обогреватель для дома из пластиковых бутылок. Это позволит переработать пластиковые отходы, сэкономив при этом на нагреве воды. Такая система хорошо подойдет для небольшого дома, летней кухни или квартиры. Самодельный солнечный коллектор для душа поможет на даче.

Необходимые материалы

Компания Varistorsolar предложила инструкцию для создания солнечного водонагревателя своими руками. Для изготовления понадобятся следующие материалы:

100-150 пустых пластиковых бутылок (желательно объемом 2 литра);

черная краска (нетоксичная);

трубы ПВХ (1/2 дюйма);

фитинги для труб из ПВХ (отводы, тройники, заглушки);

деревянный или металлический каркас;

изоляционный материал (например, пена или стекловолокно);

резервуар для воды (емкость зависит от потребностей, например, 100 литров, 150 литров, 200 литров);

прозрачные пластиковые листы или стеклянные панели;

шланг или трубка;

клей, подходящий для пластика и ПВХ;

сверла;

пила для резки ПВХ труб.

Для солнечного водонагревателя нужны не только бутылки, но и бак Фото: Twitter

Пошаговая инструкция по созданию солнечного коллектора

Подготовка бутылок

Собрать и очистить бутылки: снять этикетки, тщательно вымыть и убедиться, что внутри нет никаких веществ. Покрасить бутылки: нанести на внешнюю поверхность черную краску, чтобы пластик лучше поглощал тепло.

Сборка рамы

Сборка каркаса: сделать каркас из дерева или металла. Каркас должен быть слегка наклонен для оптимального попадания солнца. Размер каркаса будет зависеть от количества бутылок. Прикрепить бутылки: отрезать донышки бутылок и вставить их друг в друга, чтобы получились длинные трубы. Нужно закрепить эти трубы горизонтально на раме с помощью клея и зажимов.

Бутылки и трубы нужно поместить на раму

Соединение труб

Подготовить ПВХ-трубы: нарезать их на куски нужной длины. Необходимы трубы для соединения бутылок между собой, а также для подачи и отвода воды. Собрать трубы: с помощью фитингов из ПВХ соединить куски, чтобы получилась решетка. Прикрепить ее к верхней и нижней части рамы, убедившись, что она плотно прилегает к бутылкам.

Изоляция и покрытие

Добавить изоляцию: разместить изоляционный материал вокруг задней и боковых сторон рамы, чтобы свести к минимуму потери тепла. Накрыть прозрачным пластиком или стеклом: закрепить прозрачные пластиковые листы или стеклянные панели на передней части рамы. Это создаст парниковый эффект, удерживая тепло внутри.

Установка и настройка солнечного водонагревателя

Размещение солнечного водонагревателя

Выбрать правильное место: солнечный водонагреватель лучше размещать там, куда в течение всего дня доходит много солнечного света. Скорее всего, оно будет выходить на южную сторону. Установить обогреватель: закрепить раму в выбранном месте, убедившись, что она устойчива и расположена под правильным углом для оптимального воздействия солнца.

Подключение к водоснабжению

Подключение к резервуару: подсоединить впускной и выпускной патрубки к резервуару для воды. Впускной патрубок должен подавать холодную воду в нижнюю часть солнечного водонагревателя, а выпускной — горячую воду из верхней части. Проверка системы: наполнить бак водой и проверить конструкцию на наличие утечек. Вода должна плавно протекать через бутылки и нагреваться должным образом.

Пример солнечного водонагревателя в доме

Техническое обслуживание и устранение неисправностей

Что нужно регулярно делать?

Периодически чистить внешнюю поверхность бутылок, чтобы обеспечить максимальное поглощение солнечного света. Проверять на наличие утечек и устранять их. Следить за температурой воды, чтобы она нагревалась до максимально возможной температуры. Для повышения эффективности можно регулировать угол наклона рамы.

Частые проблемы и как с ними бороться

Низкая температура воды: проверить чистоту бутылок, наличие засоров и в трубах и расположение рамки. Утечки: подтянуть или подклеить ослабленные соединения, заменить поврежденные трубы или фитинги.

Эффективность солнечных обогревателей: доказана учеными

В 2021 году группа ученых из Алжира, Италии и Пакистана проверила эффективность солнечных установок для нагрева воды и поделилась выводами в статье, опубликованной в журнале International Journal of Design & Nature and Ecodynamics.

. Они переработали 60 пластиковых бутылок емкостью 1,5 литра и использовали пластик для создания теплообменника. Кроме того, использовали медные трубы, квадратные трубы и алюминиевую фольгу.

Полученные результаты показали повышение температуры воды более чем на 10 ℃ в идеальный весенний день. Тепловой КПД солнечного коллектора составил около 62% под солнечным светом и 44% в лабораторных условиях, где в качестве промышленного источника освещения использовались галогенные лампы. Энергия сохраняется в течение более трех часов в день благодаря высокому коэффициенту теплопроводности пластиковых материалов.

Сколько можно сэкономить с солнечным коллектором

Ранее писали, как механик из Бразилии собрал недорогой солнечный обогреватель из бутылок и пакетов из-под молока. Многие соседи последовали его примеру и теперь экономят до 30% электроэнергии.