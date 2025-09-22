Платить за свет на 30% меньше: механик создал солнечный обогреватель из пластиковых бутылок

Механик из Бразилии Жозе Алано собрал недорогой и эффективный солнечный обогреватель, используя пластиковые бутылки и пакеты из-под молока. Благодаря этому изобретению тысячи семей экономят до 30% на электроэнергии.

Прозрачные бутылки на крыше служат проводниками, собирающими солнечное излучение. Картонные коробки, окрашенные в черный цвет, поглощают тепло и передают его воде, циркулирующей по подсоединенным трубам. Об этом стало известно изданию UnionRayo.

Жозе Алано понял, что в бразильском городе Тубаран, где он живет, нет системы переработки отходов, и это приводит к увеличению количества мусора в городе. Он решил использовать отходы, чтобы создать нечто полезное.

С помощью жены он собрал 100 ПЭТ-бутылок и 100 пакетов из-под молока и построил первый прототип. Результат превзошел его ожидания: система действительно работала, использовала накопленные отходы и одновременно снижала расходы на электроэнергию в доме. Это стало настоящим открытием для его соседей, которые тоже захотели себе такую систему.

Со временем изобретение Алано распространилось по всей южной Бразилии, особенно в Санта-Катарине, где он сам проводил семинары и лекции в школах и общественных центрах. Мужчина стал звездой местных СМИ, даже получив премию за вклад в экологию от журнала Superinteressante.

Ранее писали, что компания Icarus Group разработала "солнечную мельницу". Необычное устройство генерирует электричество и нагревает воду для отопления.

А в Китае разработали установку, которая добывает водород с помощью солнечной энергии. Ученые придумали, как обходиться без воды.