Платити за світло на 30% менше: механік створив сонячний обігрівач із пластикових пляшок

Механік із Бразилії Жозе Алано зібрав недорогий і ефективний сонячний обігрівач, використовуючи пластикові пляшки та пакети з-під молока. Завдяки цьому винаходу тисячі сімей економлять до 30% на електроенергії.

Прозорі пляшки на даху служать провідниками, що збирають сонячне випромінювання. Картонні коробки, пофарбовані в чорний колір, поглинають тепло і передають його воді, що циркулює по приєднаних трубах. Про це стало відомо виданню UnionRayo.

Жозе Алано зрозумів, що в бразильському місті Тубаран, де він мешкає, немає системи перероблення відходів, і це призводить до збільшення кількості сміття в місті. Він вирішив використати відходи, щоб створити щось корисне.

За допомогою дружини він зібрав 100 ПЕТ-пляшок і 100 пакетів з-під молока та побудував перший прототип. Результат перевершив його очікування: система справді працювала, використовувала накопичені відходи й водночас знижувала витрати на електроенергію в будинку. Це стало справжнім відкриттям для його сусідів, які теж захотіли собі таку систему.

Згодом винахід Алано поширився всією південною Бразилією, особливо в Санта-Катарині, де він сам проводив семінари та лекції в школах і громадських центрах. Чоловік став зіркою місцевих ЗМІ, навіть отримавши премію за внесок в екологію від журналу Superinteressante.

Раніше писали, що компанія Icarus Group розробила "сонячний млин". Незвичайний пристрій генерує електрику і нагріває воду для опалення.

А в Китаї розробили установку, яка видобуває водень за допомогою сонячної енергії. Учені придумали, як обходитися без води.