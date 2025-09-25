Ученые разгадали тайну перовскитов: как это навсегда изменит солнечные панели

Ученые совершили прорыв в солнечной энергетике, решив главную загадку перовскитов — одного из самых перспективных, но нестабильных материалов. С помощью ИИ и суперкомпьютеров они поняли, почему материал так быстро разрушается, и нашли способ это исправить.

Перовскиты обходятся дешево, могут быть гибкими, как пленка, и по эффективности не уступают кремнию. Однако их коммерциализации мешала быстрая деградация. В новом исследовании задались целью сделать ячейки не только мощными, но и надежными, пишет Tech Xplore.

В центре внимания оказалось многообещающее, но хрупкое вещество для панелей из семейства перовскитов — йодид свинца формамидиния. Ученые из Технологического университета Чалмерса использовали компьютерное моделирование с машинным обучением, чтобы заглянуть внутрь материала на атомном уровне.

Благодаря этому методу провели детальные симуляции его поведения, которые в тысячи раз длиннее, чем раньше. При этом компьютерная модель стала точнее, поскольку насчитывала миллионы атомов вместо сотен. В итоге исследователи выяснили, что при охлаждении до -200°C молекулы материала "застревают" в определенной, полустабильной конфигурации, которая и является причиной его нестабильности и быстрой деградации.

Что изменит это открытие

Понимание данного процесса станет ключом к управлению свойствами инновационного материала. Теперь инженеры могут изменять его структуру на этапе производства, чтобы избежать этой "ловушки" и достичь повышенной долговечности. Прорыв устраняет главное препятствие на пути к массовому производству дешевых, гибких и эффективных солнечных панелей.

В будущем такие батареи можно будет наносить на любую поверхность — от крыши автомобиля и рюкзака до окон и фасадов зданий, превращая их в удобные источники энергии.

