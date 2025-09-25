Солнечные панели будут работать за пределами Земли: студенты нашли для них новый материал

Студенты колледжа Кэрролла обнаружили, что "марсианскую чернику" можно использовать для создания солнечных панелей, способных генерировать электроэнергию на Марсе.

"Черника" представляет собой гематитовые сферулы, впервые обнаруженные в 2004 году марсоходом NASA "Oportunity". Эти минеральные образования дали важные геологические подсказки об истории воды на Марсе, а теперь студенты-исследователи рассматривают их как сырье для производства энергии, говорится на сайте колледжа Кэрролла.

Исследование было проведено тремя студентами под руководством доктора Джона Роули. Они подробно описали, как изготовить солнечные элементы с использованием трех различных железосодержащих минералов, подобных тем, что находятся на Марсе.

Эти солнечные элементы имеют низкую эффективность, но могут лечь в основу альтернативной стратегии производства электроэнергии. Светопоглощающие компоненты этой технологии можно легко и быстро изготовить из минимально обработанных ресурсов, доступных на поверхности Марса.

"Долгосрочная цель этого исследования, финансируемого NASA, — поддержать исследования космоса путем разработки стратегий производства электроэнергии на Марсе. В статье мы демонстрируем один метод изготовления солнечных панелей из минералов, которые уже присутствуют на поверхности Марса, что позволяет избежать необходимости транспортировки тяжелых материалов с Земли" — сказал доктор Роули.

