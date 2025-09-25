Сонячні панелі працюватимуть за межами Землі: студенти знайшли для них новий матеріал

Студенти коледжу Керролла виявили, що «марсіанську чорницю» можна використовувати для створення сонячних панелей, здатних генерувати електроенергію на Марсі.

Related video

"Чорниця" являє собою гематитові сферули, вперше виявлені у 2004 році марсоходом NASA "Oportunity". Ці мінеральні утворення дали важливі геологічні підказки про історію води на Марсі, а тепер студенти-дослідники розглядають їх як сировину для виробництва енергії, йдеться на сайті коледжу Керролла.

Дослідження було проведено трьома студентами під керівництвом доктора Джона Роулі. Вони детально описали, як виготовити сонячні елементи з використанням трьох різних залізовмісних мінералів, подібних до тих, що знаходяться на Марсі.

Ці сонячні елементи мають низьку ефективність, але можуть лягти в основу альтернативної стратегії виробництва електроенергії. Світлопоглинаючі компоненти цієї технології можна легко та швидко виготовити з мінімально оброблених ресурсів, доступних на поверхні Марса.

Важливо

Генерують енергію там, де інші не можуть: створено підводні сонячні панелі (фото)

"Довгострокова мета цього дослідження, що фінансується NASA, — підтримати дослідження космосу шляхом розробки стратегій виробництва електроенергії на Марсі. У статті ми демонструємо один метод виготовлення сонячних панелей з мінералів, які вже присутні на поверхні Марса, що дозволяє уникнути необхідності транспортування важких матеріалів із Землі" — сказав доктор Роулі.

Нагадаємо, китайські вчені створили інноваційне флуоресцентне скло, яке здатне генерувати електроенергію, залишаючись прозорим.

Фокус також повідомляв, що дослідники створили молекулярне покриття для органічних сонячних панелей, яке виводить технологію на новий рівень.