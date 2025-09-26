Солнечные панели — это проблема: как люди теряют деньги и электричество из-за них

Для эффективной работы солнечной электростанции нужно не большое количество панелей, а правильное использование энергии.

Многие пишут, что солнечная энергетика процветает, крыши домов в Европе заполняются панелями, но мало кто понимает, как получить реальную выгоду. Марта Родригес Невес, доктор политологии и государственного управления, которая последние два года изучала энергетические проекты, описала проблемы отрасли в статье для издания The Brussels Times.

Если люди производят солнечную энергию только для продажи в сеть, это создает дополнительные проблемы, такие как перегрузка энергосети, а также увеличивает расходы и усложняет работу государственных органов, управляющих системой. Поэтому очень важно наличие систем хранения энергии.

Ценовая политика влияет не только на то, устанавливают ли люди солнечные панели, но и на то, сколько они сами решают потреблять. Это очень сложная техническая область, поэтому большинство людей не разбираются в теме.

Существует три модели ценообразования. Ценообразование в реальном времени — самая сложная, но и самая эффективная из них. Цены обновляются ежечасно, иногда даже становясь отрицательными.

Модель очень чувствительна к реальным погодным условиям. Но она также требует цифровой грамотности, интеллектуальных инструментов управления и устойчивости к волатильности. Правительства все чаще поддерживают ценообразование в реальном времени, и оно дает положительные результаты.

Система чистого измерения (net metering) — самая простая. Каждый киловатт-час, отданный в сеть, учитывается по той же стоимости, что и импортированная электроэнергия. Проще говоря, домохозяйства платят за электроэнергию такую же цену, по которой продают ее в сеть. Такая модель выгодна для домовладельцев с солнечными панелями и проста в управлении.

Чистое измерение никак не стимулирует покупать аккумулятор и накапливать энергию, зато побуждают увеличивать мощность домашней электростанции для большего заработка, что нарушает баланс в национальной энергосети. Именно поэтому систему первой внедрили во многих европейских странах, и именно она помогла дать старт буму солнечной энергии, который в итоге привел к проблемам вплоть до перебоев в электроснабжении. Некоторые правительства уже отказываются от модели в пользу других, несмотря на недовольство домовладельцев.

Модель "тарифы + ценообразование по времени" получает все большую популярность. Она оценивает продаваемую поставщиками электроэнергию ниже, чем потребители приобретают в часы пик.

Другими словами, владельцы домашних станций платят в пиковые часы больше, чем получают за продажу, и им выгоднее накапливать энергию в аккумуляторах ради экономии. В часы пик они могут использовать собственную электроэнергию, а не брать ее из внешней сети. Такая система бережет энергосистему, но сложнее, ведь заставляет людей постоянно контролировать потребление и менять привычки.

По мнению Марты Невес, нужно отказаться от модели чистого измерения, но при этом субсидировать установку аккумуляторов. Тогда люди будут вкладывать деньги в солнечные электростанции, но при этом не создадут чрезмерной нагрузки на сеть.

Размер аккумуляторов также имеет значение. Более крупные накопители значительно увеличивают собственное потребление и повышают эффективность систем. Они позволяют домохозяйствам и сообществам соотносить производство со спросом, регулируя цены в режиме реального времени.

Ранее писали, что Индия ограничивает производство солнечной энергии из-за перегрузки сетей. Причиной стал ввод новых электростанций раньше запланированного срока, тогда как запуск проектов по распределению задержался.

В Бразилии сложилась похожая ситуация. Слишком большое количество солнечных электростанций вызвали масштабное отключение электроснабжения в августе 2025 года.