Фотонная система решила задачу за 15 минут: обычному компьютеру понадобились бы 20 млн лет

Квантовые измерения по новому методу можно произвести за четверть часа. Классический метод требовал бы миллионы лет, но ученые нашли другое решение.

Такой поразительный эффект достигается благодаря явлению, известному как квантовая запутанность фотонов (ее еще иногда называют запутанным светом), пишет interestingengineering.com. Такой "запутанный свет" позволяет за считанные минуты составлять карты шумов квантовой системы.

Исследование провели специалисты из США, Канады и Южной Кореи. Они использовали оптическую установку, которая показала, что запутанный свет может определить поведение шумной квантовой системы гораздо быстрее, чем классические компьютеры.

За основу исследования взяли давнюю проблему. Когда ученые хотят понять физическое устройство, им приходится повторять измерения, чтобы определить его "шумовой отпечаток". Для квантовых устройств эта проблема усложняется еще больше.

Установка, которую тестировали исследователи, использовала оптический канал, в котором несколько световых импульсов имели одинаковую картину шума. Два световых луча сжимались до тех пор, пока не запутывались. Один луч зондировал систему, а другой служил эталоном. Совместное измерение сравнивало их в одном снимке, устраняя большую часть шума и извлекая больше информации за один раз, чем это возможно в стандартных методах.

Такой эксперимент подтвердил более раннюю теорию 2024 года. Тогда в работе "Преимущество запутанности для обучения бозонному каналу случайного смещения" ученые высказали предположение, что запутанный свет обеспечит необходимый скачок. Нынешний эксперимент как раз и стал подтверждением той теории.

