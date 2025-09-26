Фотонна система розв'язала задачу за 15 хвилин: звичайному комп'ютеру знадобилися б 20 млн років

Квантові вимірювання за новим методом можна зробити за чверть години. Класичний метод вимагав би мільйони років, але вчені знайшли інше рішення.

Такий вражаючий ефект досягається завдяки явищу, відомому як квантова заплутаність фотонів (її ще іноді називають заплутаним світлом), пише interestingengineering.com. Таке "заплутане світло" дає змогу за лічені хвилини складати карти шумів квантової системи.

Дослідження провели фахівці зі США, Канади та Південної Кореї. Вони використовували оптичну установку, яка показала, що заплутане світло може визначити поведінку шумної квантової системи набагато швидше, ніж класичні комп'ютери.

За основу дослідження взяли давню проблему. Коли вчені хочуть зрозуміти фізичний пристрій, їм доводиться повторювати вимірювання, щоб визначити його "шумовий відбиток". Для квантових пристроїв ця проблема ускладнюється ще більше.

Установка, яку тестували дослідники, використовувала оптичний канал, у якому кілька світлових імпульсів мали однакову картину шуму. Два світлових промені стискалися доти, доки не заплутувалися. Один промінь зондував систему, а інший слугував еталоном. Спільне вимірювання порівнювало їх в одному знімку, усуваючи більшу частину шуму і витягуючи більше інформації за один раз, ніж це можливо в стандартних методах.

Такий експеримент підтвердив більш ранню теорію 2024 року. Тоді в роботі "Перевага заплутаності для навчання бозонного каналу випадкового зсуву" вчені висловили припущення, що заплутане світло забезпечить необхідний стрибок. Нинішній експеримент якраз і став підтвердженням тієї теорії.

