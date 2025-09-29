Замена обычным солнечным панелям: светящиеся шары обещают до 2484 МВт*ч энергии (видео)

Архитектор Сунги Пак разработал проект Starlit Stratus со светящимися солнечными сферами, который выиграл конкурс Generator Initiative в Абу-Даби (ОАЭ) в 2019 году.

Related video

Днем необычные конструкции дают тень и прохладу, заряжаясь на солнце, а ночью освещают окрестности в виде огромных сфер благодаря накопленной энергии. Предполагается, что технология могла бы производить до 2484 мегаватт возобновляемой энергии в год. Об этой необычной технологии написало издание Ecotias.

Конструкция вдохновлена ​​узорами оригами, разработанными Роном Решем. Часть треугольных модулей изготовлена ​​из жестких фотоэлектрических панелей, а часть — из ткани, которая может изгибаться и светиться, проецируя узоры в виде фейерверков или цветов. Тканевые секции служат световым экраном, создавая эффект звездного неба, когда развернуты прямоугольниками. Ночью же они сворачиваются в виде сфер и светятся.

Избыточная энергия питает гигроскопичные материалы, которые впитывают влагу. В итоге люди могут получить питьевую воду, а если воду не расходовать, то оборудование будет распылять влагу в виде тумана, чтобы увлажнять воздух и облегчать жару. На каждом столбце предусмотрен цифровой дисплей, показывающий количество накопленной воды.

Starlit Stratus показал, что объекты инфраструктуры одновременно могут быть предметами искусства и наоборот. Телескопические колонны позволяют регулировать высоту навеса, чтобы увеличивать или уменьшать область тени. В отличие от солнечных панелей, такая конструкция принесет гораздо больше пользы.

Сунги Пак получил приз в размере 40 000 долларов США. Однако дальнейшая судьба проекта неизвестна, возможно, он так и останется в виде компьютерной модели.

Модель солнечной станции проекта Starlit Stratus

Ранее писали, что генераторы STEG могут заменить обычные солнечные панели. Раньше их эффективность была слишком мала, но исследователи из Рочестерского университета смогли ее повысить.

В Китае недавно создали прозрачный солнечный концентратор, который тоже может заменить солнечные панели. Материал предлагают использовать вместо оконного стекла для постоянной добычи энергии.