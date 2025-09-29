Замена обычным солнечным панелям: светящиеся шары обещают до 2484 МВт*ч энергии (видео)
Архитектор Сунги Пак разработал проект Starlit Stratus со светящимися солнечными сферами, который выиграл конкурс Generator Initiative в Абу-Даби (ОАЭ) в 2019 году.
Днем необычные конструкции дают тень и прохладу, заряжаясь на солнце, а ночью освещают окрестности в виде огромных сфер благодаря накопленной энергии. Предполагается, что технология могла бы производить до 2484 мегаватт возобновляемой энергии в год. Об этой необычной технологии написало издание Ecotias.
Конструкция вдохновлена узорами оригами, разработанными Роном Решем. Часть треугольных модулей изготовлена из жестких фотоэлектрических панелей, а часть — из ткани, которая может изгибаться и светиться, проецируя узоры в виде фейерверков или цветов. Тканевые секции служат световым экраном, создавая эффект звездного неба, когда развернуты прямоугольниками. Ночью же они сворачиваются в виде сфер и светятся.
Избыточная энергия питает гигроскопичные материалы, которые впитывают влагу. В итоге люди могут получить питьевую воду, а если воду не расходовать, то оборудование будет распылять влагу в виде тумана, чтобы увлажнять воздух и облегчать жару. На каждом столбце предусмотрен цифровой дисплей, показывающий количество накопленной воды.
Starlit Stratus показал, что объекты инфраструктуры одновременно могут быть предметами искусства и наоборот. Телескопические колонны позволяют регулировать высоту навеса, чтобы увеличивать или уменьшать область тени. В отличие от солнечных панелей, такая конструкция принесет гораздо больше пользы.
Сунги Пак получил приз в размере 40 000 долларов США. Однако дальнейшая судьба проекта неизвестна, возможно, он так и останется в виде компьютерной модели.
Ранее писали, что генераторы STEG могут заменить обычные солнечные панели. Раньше их эффективность была слишком мала, но исследователи из Рочестерского университета смогли ее повысить.
В Китае недавно создали прозрачный солнечный концентратор, который тоже может заменить солнечные панели. Материал предлагают использовать вместо оконного стекла для постоянной добычи энергии.