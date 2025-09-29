Заміна звичайним сонячним панелям: кулі, що світяться, обіцяють до 2484 МВт*год енергії (відео)

Архітектор Сунгі Пак розробив проєкт Starlit Stratus із сонячними сферами, що світяться, який виграв конкурс Generator Initiative в Абу-Дабі (ОАЕ) 2019 року.

Вдень незвичайні конструкції дають тінь і прохолоду, заряджаючись на сонці, а вночі освітлюють околиці у вигляді величезних сфер завдяки накопиченій енергії. Передбачається, що технологія могла б виробляти до 2484 мегават відновлюваної енергії на рік. Про цю незвичайну технологію написало видання Ecotias.

Конструкція натхненна візерунками орігамі, розробленими Роном Решем. Частина трикутних модулів виготовлена з жорстких фотоелектричних панелей, а частина — з тканини, яка може згинатися і світитися, проектуючи візерунки у вигляді феєрверків або квітів. Тканинні секції слугують світловим екраном, створюючи ефект зоряного неба, коли розгорнуті прямокутниками. Вночі ж вони згортаються у вигляді сфер і світяться.

Надлишкова енергія живить гігроскопічні матеріали, які вбирають вологу. У підсумку люди можуть отримати питну воду, а якщо воду не витрачати, то обладнання розпилюватиме вологу у вигляді туману, щоб зволожувати повітря і полегшувати спеку. На кожному стовпчику передбачено цифровий дисплей, що показує кількість накопиченої води.

Starlit Stratus показав, що об'єкти інфраструктури одночасно можуть бути предметами мистецтва і навпаки. Телескопічні колони дають змогу регулювати висоту навісу, щоб збільшувати або зменшувати область тіні. На відміну від сонячних панелей, така конструкція принесе набагато більше користі.

Сунгі Пак отримав приз у розмірі 40 000 доларів США. Однак подальша доля проекту невідома, можливо, він так і залишиться у вигляді комп'ютерної моделі.

Модель сонячної станції проекту Starlit Stratus

Раніше писали, що генератори STEG можуть замінити звичайні сонячні панелі. Раніше їхня ефективність була занадто мала, але дослідники з Рочестерського університету змогли її підвищити.

У Китаї нещодавно створили прозорий сонячний концентратор, який теж може замінити сонячні панелі. Матеріал пропонують використовувати замість віконного скла для постійного видобутку енергії.