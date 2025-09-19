Маловідома технологія видобуває сонячну енергію краще за панелі: що таке генератор STEG

STEG — це сонячний термоелектричний генератор. Вчені з Рочестерського університету змогли підвищити його ефективність з 1% до 15%, і це ще не межа.

Мінусом STEG було те, що він перетворював на електрику лише 1% сонячного світла. ККД деяких фотоелементів перевищує 30%, і можна було б сказати, що генератор не витримує конкуренції. Але тепер усе змінилося, пише newatlas.com.

Дослідники з Рочестерського університету, зосередилися не на напівпровідникових матеріалах, а на гарячій і холодній сторонах пристрою. Об'єднавши краще поглинання сонячної енергії та утримання тепла на гарячій стороні з кращим розсіюванням тепла на холодній стороні, вони підвищили ефективність пристрою в 15 разів.

Вчені використовували унікальний чорний метал, що складається з вольфраму, обробленого фемтосекундними лазерами. Через таку обробку на поверхні утворилися отвори, що дало змогу металу поглинати ще більше сонячного тепла і довше його зберігати. Також вольфрам покрили пластиком, щоб довше утримувалося тепло на гарячій стороні генератора. Холодну сторону вкрили алюмінієм і теж обробили лазером, створивши в такий спосіб радіатор, що добре розсіює тепло. За словами дослідників, їхній протравлений алюміній відводив тепло у 2 рази краще, ніж до цього.

Вчені застосували лазери, щоб поліпшити роботу сонячного генератора Фото: J. Adam Fenster/University of Rochester

Дослідники стверджують, що сонячні генератори зможуть замінити сонячні панелі, а поки що вони здатні живити дрібні ґаджети Інтернету речей, переносні девайси, світильники.

Як працює генератор STEG

Пристрій працює згідно з ефектом Зеебека: між двома різними провідниками виникає різниця температур, внаслідок чого виникає напруга. Одна сторона STEG холодна, а інша гаряча, і електрика протікає через напівпровідники, розташовані між ними. Такі генератори не мають рухомих частин, і, хоча гаряча сторона може нагріватися енергією Сонця, насправді вони можуть використовувати будь-яку теплову енергію для підтримки високої температури.

