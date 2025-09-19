Краще за сонячні панелі: у Німеччині придумали мікровітряні турбіни. Як працюють (фото)

Компанія SkyWind (Німеччина) отримала повну сертифікацію для компактної вітряної турбіни NG. Цей невеликий, але потужний пристрій легко встановлюються на дахах замість фотоелементів.

Мікротурбіну NG від SkyWind було вперше представлено 2009 року. Відтоді компанія продала понад 10 000 пристроїв, і тепер вони використовуються всюди: від будинків до гірськолижних баз, пише newatlas.com.

Кожна мікротурбіна була сертифікована на вихідну потужність 615 кВт⋅год/рік. Хоча це становить лише близько 6% від річного споживання енергії середньостатистичним американським будинком у 10 791 кВт⋅год, можна встановити кілька турбін для збільшення кількості вироблюваної "зеленої" енергії.

Як альтернатива, одна турбіна може бути використана для вирішення конкретного завдання, наприклад, для освітлення господарської будівлі або гаража. SkyWind також зазначає, що вітряк, як правило, найкраще працює під час штормів, коли сонячні панелі працюють гірше, тому заміна однієї технології на іншу цілком раціональна. Або можна поєднувати обидві технології, щоб доповнити мережеве електропостачання.

Будинок із вітряними турбінами від SkyWind Фото: SkyWind

Кожна вітряна турбіна розміром приблизно із супутникову антену, діаметром лише 1,5 м, що дає змогу встановлювати кілька штук поспіль. NG працюють дуже тихо і оснащені бортовими комп'ютерами для оцінки умов, а також системами автоматичного гальмування і відключення в штормових умовах. Їхня роздрібна ціна становить 2949 євро за штуку (близько 3450 доларів США).

SkyWind стала першою компанією у світі, яка отримала повну сертифікацію Ради з сертифікації малих вітрових електростанцій (ICC Small Wind Certification Council) для свого виробу. Сертифікаційні випробування проводилися в американському штаті Юта протягом 2-х років з метою перевірки вихідної потужності турбіни, заявлених характеристик безпеки та функціональності, а також довговічності.

