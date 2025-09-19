Лучше солнечных панелей: в Германии придумали микроветряные турбины. Как работают (фото)

Компания SkyWind (Германия) получила полную сертификацию для компактной ветряной турбины NG. Это небольшое, но мощное устройство легко устанавливаются на крышах вместо фотоэлементов.

Микротурбина NG от SkyWind была впервые представлена ​​в 2009 году. С тех пор компания продала более 10 000 устройств, и теперь они используются повсюду: от домов до горнолыжных баз, пишет newatlas.com.

Каждая микротурбина была сертифицирована на выходную мощность 615 кВт⋅ч/год. Хотя это составляет всего около 6% от годового потребления энергии среднестатистическим американским домом в 10 791 кВт⋅ч, можно установить несколько турбин для увеличения количества вырабатываемой "зеленой" энергии.

В качестве альтернативы, одна турбина может быть использована для решения конкретной задачи, например, для освещения хозяйственной постройки или гаража. SkyWind также отмечает, что ветряк, как правило, лучше всего работает во время штормов, когда солнечные панели работают хуже, поэтому замена одной технологии на другую вполне рациональна. Либо можно сочетать обе технологии, чтобы дополнить сетевое электроснабжение.

Дом с ветряными турбинами от SkyWind Фото: SkyWind

Каждая ветряная турбина размером примерно со спутниковую антенну, диаметром всего 1,5 м, что позволяет устанавливать несколько штук кряду. NG работают очень тихо и оснащены бортовыми компьютерами для оценки условий, а также системами автоматического торможения и отключения в штормовых условиях. Их розничная цена составляет 2949 евро за штуку (около 3450 долларов США).

SkyWind стала первой компанией в мире, получившей полную сертификацию Совета по сертификации малых ветровых электростанций (ICC Small Wind Certification Council) для своего изделия. Сертификационные испытания проводились в американском штате Юта на протяжение 2-х лет с целью проверки выходной мощности турбины, заявленных характеристик безопасности и функциональности, а также долговечности.

