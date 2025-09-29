Мировой рекорд: в Китае создали магнитное поле, в 700 000 раз превосходящее земное

Это поспособствует развитию исследований в области термоядерного синтеза, двигателей, магнитной левитации и эффективной передачи энергии.

Related video

Магнит был разработан Институтом физики плазмы Китайской академии наук (ASIPP) в Хэфэе. Для сравнения: планета Земля действует, как гигантский магнит и создает геомагнитное поле напряженностью всего около 0,5 гаусс. Ученые создали постоянное магнитное поле 351 000 гаусс, т.е. в 700 000 раз сильнее, пишет interestingengineering.com.

Значение сильного магнитного поля

По мнению исследователей, эта разработка поможет ускорить коммерциализацию передовых сверхпроводящих научных приборов. Одним из ключевых примеров являются спектрометры ядерного магнитного резонанса, широко используемые в таких областях, как медицинская визуализация и химический анализ. Сюда также входят системы термоядерных магнитов, космические электромагнитные двигатели, сверхпроводящий индукционный нагрев, технологии магнитной левитации и эффективные системы передачи энергии. Каждая из этих областей требует чрезвычайно сильных и стабильных магнитных полей для работы.

Принцип левитации Фото: DOE/SCIENCE SOURCE

Преодоление технических трудностей

Ученые столкнулись с рядом препятствий. Им пришлось решить такие проблемы, как концентрация напряжений, эффекты экранирующего тока и эффекты многополевой связи, возникающие в условиях низких температур и сильных полей. Преодолев их, исследователи значительно улучшили как механическую стабильность, так и электромагнитные характеристики магнита. Новая конструкция обеспечивает стабильность системы при длительной работе без потери производительности.

В ходе испытаний магнит был намагничен до 35,1 тесла и поддерживал стабильную работу в течение 30 минут. Затем он был безопасно размагничен, что подтвердило надежность нового подхода. Эта демонстрация подтвердила возможность длительного использования данной технологии в сложных условиях.

Новый рекорд производительности сверхпроводящих магнитов не только укрепляет роль Китая в глобальных исследованиях в области термоядерного синтеза, но и открывает путь к новому поколению технологий, говорится в материале.

Для справки: гаусс — единица магнитного потока в системе единиц измерения, названная в честь Карла Фридриха Гаусса, эквивалентная 10⁻⁴ Тесла.

Тесла (Тл) — единица индукции магнитного поля, равная индукции такого однородного магнитного поля, в котором на 1 метр длины прямого проводника, расположенного по нормали к вектору магнитной индукции, с током силой 1 ампер, действует сила 1 ньютон.

Ранее сообщали, что цинковые аккумуляторы стали эффективнее на 99%. Исследователи из Сеульского национального университета (Южная Корея) улучшили производительность и стабильность цинк-ионных аккумуляторов на водной основе, модифицировав одну молекулу в электролите.