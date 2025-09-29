Світовий рекорд: у Китаї створили магнітне поле, що в 700 000 разів перевершує земне

Це посприяє розвитку досліджень у галузі термоядерного синтезу, двигунів, магнітної левітації та ефективного передавання енергії.

Магніт був розроблений Інститутом фізики плазми Китайської академії наук (ASIPP) у Хефеї. Для порівняння: планета Земля діє, як гігантський магніт і створює геомагнітне поле напруженістю всього близько 0,5 гаусс. Вчені створили постійне магнітне поле 351 000 гаусс, тобто в 700 000 разів сильніше, пише interestingengineering.com.

Значення сильного магнітного поля

На думку дослідників, ця розробка допоможе прискорити комерціалізацію передових надпровідних наукових приладів. Одним із ключових прикладів є спектрометри ядерного магнітного резонансу, які широко використовуються в таких галузях, як медична візуалізація та хімічний аналіз. Сюди також входять системи термоядерних магнітів, космічні електромагнітні двигуни, надпровідний індукційний нагрів, технології магнітної левітації та ефективні системи передачі енергії. Кожна з цих галузей вимагає надзвичайно сильних і стабільних магнітних полів для роботи.

Подолання технічних труднощів

Вчені зіткнулися з низкою перешкод. Їм довелося розв'язати такі проблеми, як концентрація напруг, ефекти струму, що екранує, та ефекти багатопольового зв'язку, що виникають в умовах низьких температур і сильних полів. Подолавши їх, дослідники значно поліпшили як механічну стабільність, так і електромагнітні характеристики магніту. Нова конструкція забезпечує стабільність системи під час тривалої роботи без втрати продуктивності.

Під час випробувань магніт був намагнічений до 35,1 тесла і підтримував стабільну роботу протягом 30 хвилин. Потім він був безпечно розмагнічений, що підтвердило надійність нового підходу. Ця демонстрація підтвердила можливість тривалого використання цієї технології в складних умовах.

Новий рекорд продуктивності надпровідних магнітів не тільки зміцнює роль Китаю в глобальних дослідженнях у сфері термоядерного синтезу, а й відкриває шлях до нового покоління технологій, ідеться в матеріалі.

Для довідки: гаусс — одиниця магнітного потоку в системі одиниць вимірювання, названа на честь Карла Фрідріха Гауса, еквівалентна 10-⁴ Тесла.

Тесла (Тл) — одиниця індукції магнітного поля, що дорівнює індукції такого однорідного магнітного поля, в якому на 1 метр довжини прямого провідника, розташованого по нормалі до вектора магнітної індукції, зі струмом силою 1 ампер, діє сила 1 ньютон.

