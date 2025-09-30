В Европе нашли замену китайскому литию: как 43 млн тонн залежей оставят Китай ни с чем
В немецком регионе Альтмарк, известном своими запасами природного газа, обнаружили одно из крупнейших в мире месторождений лития. Этот ресурс, необходимый для производства аккумуляторов, может превратить Германию в сильного игрока в сфере энергетики и снизить зависимость Европы от внешних поставщиков.
Компания Neptune Energy нашла эквивалент 43 миллионов тонн карбоната лития в соляных растворах под землей. Месторождение по масштабам сравнили со знаменитым "литиевым треугольником" в Южной Америке, пишет Energy Reporters.
Как будут добывать литий
В отличие от традиционных и неэкологичных методов добычи с применением открытых карьеров и испарительных прудов, Neptune Energy будет использовать технологию прямого извлечения лития (DLE). Она позволяет выцеживать литий непосредственно из подземных соляных растворов с помощью ионного обмена и адсорбции.
Этот способ значительно сокращает влияние на окружающую среду, требует меньше земли и воды. Компания уже провела успешные пилотные испытания и готовится к строительству демонстрационного завода.
Почему это важно
Открытие столь крупного месторождения в Европе означает перемены в расстановке сил на рынке мировой энергетики. На фоне растущего спроса на электромобили и системы хранения энергии, Германия получает возможность стать одним из ведущих производителей лития, снизив зависимость от Китая, который сегодня доминирует в этой отрасли.
Благодаря экологичному способу добычи ресурсов регион Альтмарк, который десятилетиями был центром газодобычи, теперь способствует развитию "зеленых" технологий.
