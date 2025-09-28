Скрытая угроза в дешевых повербанках: как они вызывают пожары и что нужно знать

В новом исследовании выяснили, что почти каждая 13-я дешевая или поддельная литий-ионная батарея имеет опасный производственный дефект. Он может привести к короткому замыканию и пожару. Эксперты призывают тщательнее относится к покупкам аккумуляторов на онлайн-площадках.

Related video

Специалисты компании Lumafield просканировали более 1000 литий-ионных АКБ формата 18650 — самого распространенного в мире. Они используются везде: от повербанков и электромобилей до вейпов, умных зубных щеток и даже медицинских приборов, пишет PR Newswire.

Результаты показали огромный разрыв в качестве между продукцией известных брендов (Murata, Samsung, Panasonic) и дешевыми аналогами с онлайн-маркетплейсов, таких как Temu и Amazon. Почти 8% дешевых или поддельных аккумуляторов имели опасный дефект анода.

В чем опасность

Речь идет о производственном браке, при котором анод выступает за пределы катода, что повышает риск внутреннего короткого замыкания. Это приводит к быстрому старению батареи, снижению ее производительности, а в худшем случае — к возгоранию. В одной из партий дешевых аккумуляторов, купленных на Temu, этот дефект был обнаружен в 15% ячеек.

Помимо этого, у дешевых АКБ оказались в 7 раз хуже другие показатели качества. Например, выравнивание внутренних слоев у них на 50% хуже, чем у брендовых аналогов. Это тоже может привести к снижению эффективности и сбоям.

"Неоригинальные аккумуляторы — это минное поле. Мы видим опасные дефекты в таких масштабах, которые должны встревожить каждого. Если вы не контролируете свою цепочку поставок, вы пренебрегаете безопасностью своих клиентов", — заявил Эдуардо Торреальба, сооснователь Lumafield.

Эксперты призывают потребителей быть бдительными и покупать аккумуляторы только у проверенных продавцов. Если сделка выглядит слишком хорошей, чтобы быть правдой, — скорее всего, так оно и есть.

Раньше Фокус писал про пять мифов о зарядке смартфонов, которые важно знать. Есть привычки и мнения, которые давно устарели, но продолжают практиковаться. Раз за разом совершая такие ошибки, пользователи рискуют сократить срок службы аккумулятора.