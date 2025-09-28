Прихована загроза в дешевих повербанках: як вони спричиняють пожежі та що потрібно знати

У новому дослідженні з'ясували, що майже кожна 13-та дешева або підроблена літій-іонна батарея має небезпечний виробничий дефект. Він може призвести до короткого замикання та пожежі. Експерти закликають ретельніше ставитися до покупок акумуляторів на онлайн-майданчиках.

Фахівці компанії Lumafield просканували понад 1000 літій-іонних АКБ формату 18650 — найпоширенішого у світі. Їх використовують скрізь: від повербанків і електромобілів до вейпів, розумних зубних щіток і навіть медичних приладів, пише PR Newswire.

Результати показали величезний розрив у якості між продукцією відомих брендів (Murata, Samsung, Panasonic) і дешевими аналогами з онлайн-маркетплейсів, таких як Temu і Amazon. Майже 8% дешевих або підроблених акумуляторів мали небезпечний дефект анода.

У чому небезпека

Йдеться про виробничий брак, за якого анод виступає за межі катода, що підвищує ризик внутрішнього короткого замикання. Це призводить до швидкого старіння батареї, зниження її продуктивності, а в гіршому разі — до займання. В одній з партій дешевих акумуляторів, куплених на Temu, цей дефект було виявлено у 15% осередків.

Крім цього, у дешевих АКБ виявилися в 7 разів гіршими інші показники якості. Наприклад, вирівнювання внутрішніх шарів у них на 50% гірше, ніж у брендових аналогів. Це теж може призвести до зниження ефективності та збоїв.

"Неоригінальні акумулятори — це мінне поле. Ми бачимо небезпечні дефекти в таких масштабах, які мають стривожити кожного. Якщо ви не контролюєте свій ланцюжок поставок, ви нехтуєте безпекою своїх клієнтів", — заявив Едуардо Торреальба, співзасновник Lumafield.

Експерти закликають споживачів бути пильними і купувати акумулятори тільки у перевірених продавців. Якщо угода виглядає надто гарною, щоб бути правдою, — найімовірніше, так воно і є.

